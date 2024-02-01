4 أبراج تدخل علاقة حب جديدة تجعلهم يقبلون على الحياة.. هيحتفلوا بالفلانتين

MENAFN - Youm7) البعض يعتقد أن نهاية العلاقة العاطفية هى نهاية الحياة ولكنها قد تكون بداية لحياة جديدة، ومن خلال علم الأبراج نستعرض فى السطور التالية أبرز الأبراج الفلكية المتوقع أن تقابل شريك حياتها المستقبلى، وفقًا لما أشار إليه رئيف رأفت خبيرعلم الأرقام والأبراج.





أبراج تقابل شركاء حياتهم من جديد: برج الثور:



يمكن أن يلتقي مولود برج الثور بشريك حياته المستقبلى، بالرغم من أنه مر بعدة أزمات في الماضي جعلته يغلق باب الارتباط، لكن خلال الشهور المقبلة متوقع أن يقابل شريك حياته المستقبلى الذى يجعله يحب الحياة من جديد.

برج الأسد:



مولود برج الأسد من أكثر الأبراج التي كانت تعاني من مشاكل عاطفية والتى دفعته لتجنب الدخول فى أى علاقة عاطفية خوفاً من أن تنتهى بالفشل، لكن خلال الفترة المقبلة يمكن أن يقابل شريك حياته المستقبلى ويمكن أن يكون العوض بالنسبة له.





برج السرطان:

برج السرطان يعاني بعد انفصاله عن شريك حياته مما جعله يبتعد عن الدخول فى أى علاقة عاطفية، لكن متوقع خلال الفترة المقبلة أن يتصالح مع الحياة بعد دخوله فى علاقة عاطفية مع شريك حياة جديد.

برج الميزان:

يتصف مولود برج الميزان بعدد كبير من الصفات الإيجابية،

ويعتبر من أبرز الأبراج التي لا يمكنها العيش بدون حب، فعند انتهاء علاقة يدخل علاقة جديدة وهذا المتوقع له الفترة المقبلة.

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