لو فقدت شغفك.. 5 طرق فعالة لاستعادة روح الحماس بداخلك.. أبرزها المشى

MENAFN - Youm7) مع استمرار الروتين اليومي في العمل أو الحياة يشعر البعض بالملل من اتباع هذا الروتين، وأن إنجازه اليومي يقل وحماسه يتغير بين التقدم مرة والتأخير مرة، وللوصول إلى حالة مزاجية سعيدة تزيد الإنتاج وتحافظ على الحماس ، توجد 5 طرق فعالة، نستعرضها فى هذا التقرير، وفقا لما نشره موقعhealthline وهي:





المشي

المشي السريع لمدة 10 دقائق يوميا يعمل على زيادة نشاطك، ويخفف من مشاعر فقد الحماس، ويقلل أيضا من مستوى هرمونات التوتر في الجسم، ويساهم المشي في فترة النهار ورؤية الطبيعة من تحسين المزاج بشكل عام.

المشي في الطبيعية





استعمال الروائح

الروائح العطرية لها التأثير الإيجابي في تنظيم العواطف، وتحسين الحالة المزاجية، وسيطرة الحماس وإنجاز واجباتك، وليست فقط الروائح العطرية تحسن المزاج، وإنما أيضا الروائح كالفانيليا أو القرفة أو الليمون،

أو المشروبات التي تحتوي على روائح كالنعناع أو البابونج أو القهوة تساهم في استعادة روح الحماس والإنجاز.

روائح طبيعية





الموسيقى

اختيار الموسيقى المفضلة لك تبعث بداخلك روح التفاؤل وتمدك بطاقة جديدة تبعث الحماس بداخلك وتحسن حالتك المزاجية، وقادرة على استعادة تركيزك وانتاجك بشكل أفضل.





الاستماع للموسيقى





التواصل مع الآخرين

بعد انتهاء العمل الروتيني اليومي وشعورك بالإرهاق وإنخفاض حماسك، فأن التواصل مع المقربين إليك يزيد من رفع روحك المعنوية، من خلال تدعيم بكلمات مشجعة، أو تذكر مواقف تجعلك تضحك وتزيد من سعادتك.

تواصل مع الآخرين





أجازة

مع الشعور بفقد الحماس بسب استمرار الروتين والوضع الثابت الذي لا يتقدم، حاول أخذ إجازة وأعمل فيها على راحتك الجسدية والذهنية وزيادة رفاهيتك وذلك لحمايتك من الوقوع تحت تأثير التوتر والقلق التي تؤثر على عملك سلبياً، إذا استمررت فى ذلك بدون إجازة.

إجازة



























