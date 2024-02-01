لو فقدت شغفك.. 5 طرق فعالة لاستعادة روح الحماس بداخلك.. أبرزها المشى

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- Youm7) مع استمرار الروتين اليومي في العمل أو الحياة يشعر البعض بالملل من اتباع هذا الروتين، وأن إنجازه اليومي يقل وحماسه يتغير بين التقدم مرة والتأخير مرة، وللوصول إلى حالة مزاجية سعيدة تزيد الإنتاج وتحافظ على الحماس ، توجد 5 طرق فعالة، نستعرضها فى هذا التقرير، وفقا لما نشره موقع
healthline وهي:
المشي
المشي السريع لمدة 10 دقائق يوميا يعمل على زيادة نشاطك، ويخفف من مشاعر فقد الحماس، ويقلل أيضا من مستوى هرمونات التوتر في الجسم، ويساهم المشي في فترة النهار ورؤية الطبيعة من تحسين المزاج بشكل عام.
المشي في الطبيعية
استعمال الروائح
الروائح العطرية لها التأثير الإيجابي في تنظيم العواطف، وتحسين الحالة المزاجية، وسيطرة الحماس وإنجاز واجباتك، وليست فقط الروائح العطرية تحسن المزاج، وإنما أيضا الروائح كالفانيليا أو القرفة أو الليمون،
أو المشروبات التي تحتوي على روائح كالنعناع أو البابونج أو القهوة تساهم في استعادة روح الحماس والإنجاز.
روائح طبيعية
الموسيقى
اختيار الموسيقى المفضلة لك تبعث بداخلك روح التفاؤل وتمدك بطاقة جديدة تبعث الحماس بداخلك وتحسن حالتك المزاجية، وقادرة على استعادة تركيزك وانتاجك بشكل أفضل.
الاستماع للموسيقى
التواصل مع الآخرين
بعد انتهاء العمل الروتيني اليومي وشعورك بالإرهاق وإنخفاض حماسك، فأن التواصل مع المقربين إليك يزيد من رفع روحك المعنوية، من خلال تدعيم بكلمات مشجعة، أو تذكر مواقف تجعلك تضحك وتزيد من سعادتك.
تواصل مع الآخرين
أجازة
مع الشعور بفقد الحماس بسب استمرار الروتين والوضع الثابت الذي لا يتقدم، حاول أخذ إجازة وأعمل فيها على راحتك الجسدية والذهنية وزيادة رفاهيتك وذلك لحمايتك من الوقوع تحت تأثير التوتر والقلق التي تؤثر على عملك سلبياً، إذا استمررت فى ذلك بدون إجازة.
إجازة
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