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أطعمة تساعد على تدفئة الجسم فى فصل الشتاء.. أبرزها القلقاس

2/1/2024 2:34:01 PM
(MENAFN- Youm7) يدفعنا برد الشتاء للبحث عن مشروبات وأطعمة تساعدنا على الشعور بالدفء، إلى جانب ارتدائنا للملابس الشتوية، وبسبب انخفاض درجة حرارة الطقس خلال هذه الفترة، نستعرض فى التقرير، أطعمة تساعد على الشعور بالدفء، وفقًا لما جاء في موقع
timesofindia


اطعمة لتدفئة الجسم



الحبوب:

ابدأ يومك بتناول دقيق الشوفان ومستحضرات القمح الكامل
فنتناولها من حين لآخر لأنها لن تساعد في الحفاظ على دفء الجسم وسيكون لها تأثير مؤقت فقط لأن الكربوهيدرات البسيطة تهضم بسرعة.



الحساء:

يعتبر الحساء خيارًا ممتازًا لأنه يحتوي على كمية جيدة من الخضار ويساعد على تدفئة الجسم من الداخل إلى الخارج، أيضًا
تعتبر الشوربة المصنوعة من البقول وقرع العسل خيارات جيدة ويمكن أيضًا أن تكون وجبة رئيسية مع إضافة الكربوهيدرات إليها والقليل من التوابل مثل الكمون والقرفة والزنجبيل.


اللحوم:

بالنسبة لغير النباتيين، يمكن أن تكون اللحوم جزءًا من النظام الغذائي لأنها ترفع درجة حرارة الجسم أثناء عملية التمثيل الغذائي وهي مصدر ممتاز للحديد والبروتين.


زبدة الفول السوداني:

الفول السوداني من الأطعمة التي تمنح الجسم الكثير من الطاقات التي تبعث على الدفء السريع، بالإضافة إلى أنه ملىء بعدد كبير من الفيتامينات.



العسل:


يعتبر العسل من أكثر الأطعمة التي تمد الجسم بالدفء أيضًا
يساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي.



القلقاس:


يعتبر القلقاس من الأطباق التي يفضل تناولها في فصل الشتاء وفي ليالي البرد، لإحتوائه على عدد كبير من العناصر والفيتامينات التي تمد الجسم بالدفيء.



شوفان
الحساء








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