اتيكيت العطس عند الكبار والأطفال.. لتجنب الإحراج وإيذاء الآخرين

أحيانا يصاب البعض منا بنزلات البرد التى من أعراضها العطس، مما يتسبب في شعور البعض بالإحراج عند الجلوس على طاولة الطعام أو

في اجتماع عمل، ولتجنب ذلك نستعرض فى هذا التقرير، اتيكيت العطس، وفقًا لما أشارت إليه هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.

إتيكيت العطس

قالت خبيرة الإتيكيت في حديثها لـ" اليوم السابع":" إذا

شعر الفرد بالرغبة فى العطس وقت جلوسه على طاولة الطعام، فمن غير اللائق حدوث هذا الأمر على طاوله الطعام ومن ثم يجب عليه استخدام منديل والتأكد من نظافة الوجه والفم وبالتالي عليه العودة إلى طاولة الطعام وتناول باقي الوجبة مع الآخرين وإذا لم يستطع فعل ذلك فلابد أن يستخدم المنديل ولف وجهه أو نصف الجذع العلوي وثم العطس ويتحتم عليه عدم استخدام فوطة السفرة في مسح الأنف أو الفم

بعد العطس، حيث يعتبر فعل غير لائق".

وتابعت:" إذا

شعرالفرد بالرغبة فى العطس خلال تواجده بمؤتمر أو إذا كان تلميذ في مدرسة، فهناك جالسون في المقاعد الأمامية والخلفية

فلن يستطيع الفرد اللف بالجسم للعطس بعيداً عن الآخرين، فيتحتم عليه الاستعانة بمنديل و تغطية الأنف والفم وثني الرقبة للأمام، مع محاوله عدم إصدار صوت عالي، و إذا لم يوجد منديل ينبغي أن يقوم بلف الذراع على الفم بوضع الفم في باطن الكوع، و من ثم العطس".

وأضافت:" هناك أفراد يتباهون بأن صوت العطس لديهم عالي بدرجة كبيرة و بأنهم لا يشعرون بالراحة ألا إذا قاموا بذلك و يعد هذا الأمر غير راقي و مثير لضيق المحيطين به خصيصاً بين الأصدقاء أو في الخروجات العامة، لذلك ينبغي علي الفرد محاولة عدم اظهار صوت العطس بقدر المستطاع أو الإبتعاد عن الأصدقاء وقت العطس".

وقالت :" يجب تعليم الأطفال اتيكيت العطس، حيث يعتبر من الأمور الهامة وذلك لأن هذا الفعل يحدث مع الطفل بشكل دائم و قد يؤذي أصدقاءه بدون إدراك، فالأم الواعية تعلم أطفالها إتيكيت العطس بطريقة راقية و التأكيد الدائم علي وجود مناديل ورقية في حقيبة الطفل و في الجيب الأيسر، فإذا ما شعر الطفل بالرغبة فى العطس يخرج المنديل و تغطية الفم و الأنف أو تغطيتهم بباطن الذراع، مع التأكيد على الطفل ذكر الحمد لله، وعدم إلقاء المنديل على الأرض وإنما عليه إلقاءه بالسلة المخصصة لذلك".

فتاة تعطس



