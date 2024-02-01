لو بتحبى الفساتين.. 5 تصميمات لا تخرج عن الموضة

(MENAFN
- Youm7) تعد الفساتي من أكثر القطع التى
تلجأ إليها الفتيات للخروج عن المألوف، ويهتمن كثيراً بارتداء
تصميمات جميلة وجذابة تضيف لها الأناقة و التميز حال ارتدائها، ومن خلال ما نشره موقع instyle، توجد 5 تصميمات للفساتين لا تخرج عن الموضة وهي:
الفستان الملفوف
من أنواع الفساتين التي تحظى بجذب الفتيات هو الفستان الملفوف لأنه يمنح إطلالة كلاسيكية وجميلة وتتناسب مع جميع أشكال الجسم المختلفة.
فستان ملفوف
فستان بأكمام طويلة
تختلف تصميمات أكمام الفساتين من هو بكم واحد، أو من غير أكمام وغيرها، ولكن الفستان المصمم بأكمام طويلة هو القطعة الأكثر انتشاراً لأنه يمنح الجسم شكل متناسق وأنيق من أعلى حتى مع اختلاف طوله.
فستان بأكمام طويلة
فستان مناسب للمقاس
إذا كنتٍ ترغبين في تحديد شكل الجسم وإبراز جماله، يعد الفستان المناسب للمقاس هو الخيار الأمثل لإظهار كم أنتٍ تحظين بجسم رشيق وأنيق، ويعد الفستان الضيق من اتجاهات الموضة المستمرة التى لا تتوقف أو تتغير.
فستان ضيق
فستان قميص
هو الأبرز انتشارا في موسم الصيف ويوجد منه شتوى، ويوجد منه ألوان متعددة إذا كنتٍ ترغبين
بالذهاب به في أوقات عملك فهو يمنحك إطلالة رسمية أكثر.
فستان بياقة
فستان رقيق
تتعدد تصميمات الفساتين وتتنوع، ولكن أن تحصلين على فستان رقيق يمكن ارتدائه في جميع المناسبات المختلفة يعد هذا التصميم من أبرز اتجاهات الموضة، ويمكن إضافة قطع إكسسوارات مع الفستان للحصول على إطلالة أنيقة.
فستان رقيق
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