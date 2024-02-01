لو بتحبى الفساتين.. 5 تصميمات لا تخرج عن الموضة

MENAFN - Youm7) تعد الفساتي من أكثر القطع التىتلجأ إليها الفتيات للخروج عن المألوف، ويهتمن كثيراً بارتداءتصميمات جميلة وجذابة تضيف لها الأناقة و التميز حال ارتدائها، ومن خلال ما نشره موقع instyle، توجد 5 تصميمات للفساتين لا تخرج عن الموضة وهي:





الفستان الملفوف

من أنواع الفساتين التي تحظى بجذب الفتيات هو الفستان الملفوف لأنه يمنح إطلالة كلاسيكية وجميلة وتتناسب مع جميع أشكال الجسم المختلفة.

فستان ملفوف





فستان بأكمام طويلة

تختلف تصميمات أكمام الفساتين من هو بكم واحد، أو من غير أكمام وغيرها، ولكن الفستان المصمم بأكمام طويلة هو القطعة الأكثر انتشاراً لأنه يمنح الجسم شكل متناسق وأنيق من أعلى حتى مع اختلاف طوله.

فستان بأكمام طويلة





فستان مناسب للمقاس

إذا كنتٍ ترغبين في تحديد شكل الجسم وإبراز جماله، يعد الفستان المناسب للمقاس هو الخيار الأمثل لإظهار كم أنتٍ تحظين بجسم رشيق وأنيق، ويعد الفستان الضيق من اتجاهات الموضة المستمرة التى لا تتوقف أو تتغير.

فستان ضيق





فستان قميص

هو الأبرز انتشارا في موسم الصيف ويوجد منه شتوى، ويوجد منه ألوان متعددة إذا كنتٍ ترغبين

بالذهاب به في أوقات عملك فهو يمنحك إطلالة رسمية أكثر.

فستان بياقة





فستان رقيق

تتعدد تصميمات الفساتين وتتنوع، ولكن أن تحصلين على فستان رقيق يمكن ارتدائه في جميع المناسبات المختلفة يعد هذا التصميم من أبرز اتجاهات الموضة، ويمكن إضافة قطع إكسسوارات مع الفستان للحصول على إطلالة أنيقة.

فستان رقيق



























