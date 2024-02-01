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أخبار البورصة اليوم الخميس 1-2-2024

2/1/2024 2:33:57 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 1-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.011 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 43 سهمًا
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 43 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والكابلات الكهربائية المصرية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والنساجون الشرقيون للسجاد، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وابن سينا فارما، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والألومنيوم العربية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والسويدي إليكتريك، وجنوب الوادي للأسمنت، وطاقة عربية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ومصر لصناعة الكيماويات، وبنك كريدي اجريكول مصر، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك.



كما تم إيقاف تداول أسهم: الشرقية-ايسترن كومباني، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ودايس للملابس الجاهزة، وبي انفستمنتس القابضة، والمشروعات الصناعية والهندسية، واسيك للتعدين-اسكوم، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والقاهرة للزيوت والصابون، وتعليم لخدمات الإدارة، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، ومصر للفنادق، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والمالية والصناعية المصرية، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وليسيكو مصر، ومصر للألومنيوم، والألومنيوم العربية، وإعمار مصر للتنمية، ومصر لصناعة الكيماويات، والمطورون العرب القابضة، وبي انفستمنتس القابضة.



البورصة تربح 43 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.011 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 177.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.77%، والعرب على 5.69%، واستحوذت المؤسسات على 26.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.95%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 236.9 مليون جنيه، 67.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 260.9 مليون جنيه، 38.8 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 28434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 34413 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 6630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 9362 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6694 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1463 نقطة.



وصعدت أسهم 134 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 27 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.



تعاملات الداخليين
تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات مطاحن مصر العليا، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، والإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 564 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 9.3 مليون سهم، 9 ملايين سهم، 25 ألف سهم، 240 ألف سهم، على التوالي.



كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، وإيديتا للصناعات الغذائية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، وابن سينا فارما، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 1.8 مليون سهم، 750 ألف سهم، مليون سهم، مليون سهم، 3994 سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، عدد 4200 سهم، 97.3 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 11.3 ألف سهم، 440 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، وإيديتا للصناعات الغذائية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.8 مليون سهم، 629.6 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 216 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي 35 ألف سهم، 22.7 ألف سهم، على الترتيب.



صفقات
أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم شركة انترناشيونال بيزنس سيستمز عدد 1.8 مليون سهم بسعر 0.5 جنيه بقيمة إجمالية 895.8 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.724% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.



فيما أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بيع المساهم المتوكل على الله جمعة محمد عدد 791 ألف سهم بسعر 0.7491 جنيه بقيمة إجمالية 592.5 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 14.4587% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة النعيم لتداول الأوراق المالية.



نتائج الأعمال
أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 8.6 مليار جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 11.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 23%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4 مليارات جنيه مقارنة مع 7 مليارات جنيه بنسبة انخفاض 43.03%.



وأرجعت "أبو قير للأسمدة"، انخفاض صافي الربح بعد الضريبة إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسطات أسعار التصدير، وزيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة للزيادات السعرية وتغيرات سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار.



حققت شركة مطاحن مصر الوسطى، إيرادات بلغت 301.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 270 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 11.65%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 56.9 مليون جنيه مقارنة مع 54.6 مليون جنيه بنسبة نمو 4.27%.












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