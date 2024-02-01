أخبار البورصة اليوم الخميس 1-2-2024

(MENAFN
- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 1-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.011 تريليون جنيه.
إيقاف تداول 43 سهمًا
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 43 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والكابلات الكهربائية المصرية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والنساجون الشرقيون للسجاد، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وابن سينا فارما، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والألومنيوم العربية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والسويدي إليكتريك، وجنوب الوادي للأسمنت، وطاقة عربية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ومصر لصناعة الكيماويات، وبنك كريدي اجريكول مصر، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك.
كما تم إيقاف تداول أسهم: الشرقية-ايسترن كومباني، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ودايس للملابس الجاهزة، وبي انفستمنتس القابضة، والمشروعات الصناعية والهندسية، واسيك للتعدين-اسكوم، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والقاهرة للزيوت والصابون، وتعليم لخدمات الإدارة، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، ومصر للفنادق، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والمالية والصناعية المصرية، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وليسيكو مصر، ومصر للألومنيوم، والألومنيوم العربية، وإعمار مصر للتنمية، ومصر لصناعة الكيماويات، والمطورون العرب القابضة، وبي انفستمنتس القابضة.
البورصة تربح 43 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.011 تريليون جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 177.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.77%، والعرب على 5.69%، واستحوذت المؤسسات على 26.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.95%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 236.9 مليون جنيه، 67.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 260.9 مليون جنيه، 38.8 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، على التوالي.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 28434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 34413 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 6630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 9362 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6694 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1463 نقطة.
وصعدت أسهم 134 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 27 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.
تعاملات الداخليين
تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات مطاحن مصر العليا، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، والإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 564 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 9.3 مليون سهم، 9 ملايين سهم، 25 ألف سهم، 240 ألف سهم، على التوالي.
كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، وإيديتا للصناعات الغذائية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، وابن سينا فارما، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 1.8 مليون سهم، 750 ألف سهم، مليون سهم، مليون سهم، 3994 سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي.
فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، عدد 4200 سهم، 97.3 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 11.3 ألف سهم، 440 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، وإيديتا للصناعات الغذائية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.8 مليون سهم، 629.6 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 216 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي 35 ألف سهم، 22.7 ألف سهم، على الترتيب.
صفقات
أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم شركة انترناشيونال بيزنس سيستمز عدد 1.8 مليون سهم بسعر 0.5 جنيه بقيمة إجمالية 895.8 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.724% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.
فيما أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بيع المساهم المتوكل على الله جمعة محمد عدد 791 ألف سهم بسعر 0.7491 جنيه بقيمة إجمالية 592.5 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 14.4587% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة النعيم لتداول الأوراق المالية.
نتائج الأعمال
أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 8.6 مليار جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 11.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 23%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4 مليارات جنيه مقارنة مع 7 مليارات جنيه بنسبة انخفاض 43.03%.
وأرجعت "أبو قير للأسمدة"، انخفاض صافي الربح بعد الضريبة إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسطات أسعار التصدير، وزيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة للزيادات السعرية وتغيرات سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار.
حققت شركة مطاحن مصر الوسطى، إيرادات بلغت 301.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 270 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 11.65%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 56.9 مليون جنيه مقارنة مع 54.6 مليون جنيه بنسبة نمو 4.27%.
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