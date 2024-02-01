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أسعار الذهب تنخفض فى التعاملات المسائية 50 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3950

2/1/2024 2:33:57 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت أسعار الذه في مصر اليوم الخميس، هبوطا بحوالي 50 جنيها في الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة وسط ترقب لقرارات البنك المركزى المصرى بشأن أسعار الفائدة.



أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4514 جنيها.

عيار 21 يسجل 3950 جنيها.

عيار 18 يسجل 3386 جنيها.

عيار 14 يسجل 2633 جنيها.

الجنيه الذهب 31600 جنيه.



توقعات أسعار الذهب العالمية

يشهد سعر الأونصة العالمية تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الخميس حيث يظل متأثر بارتفاع الدولار الأمريكي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، خاصة بعد تزايد التوقعات أن البنك لن يلجأ إلى خفض الفائدة في اجتماعه القادم في مارس.

وبالنسبة للسوق المحلي للذهب فلا يزال بدون تسعير في ظل عدم تقديم تجار الذهب الخام والكسر لأسعار تنفيذ في السوق لتبقى الأسعار حاليا استرشادية فقد، حيث يقوم كل تاجر بالتنفيذ بسعر مختلف وفقاً لتحوطه وكمية الذهب المتواجدة عنده، بينما تنتظر الأسواق اليوم اجتماع البنك المركزي المصري.



عاد سعر الأونصة العالمية اليوم إلى التداول تحت المستوى 2040 دولار للأونصة، وذلك بعد أن فشل السعر في الاغلاق فوق هذا المستوى يوم أمس لتبقى أسعار الذهب غير قادرة على تحقيق اغلاق فوق المستوى 2040 دولار منذ 12 يوم متتاليين.



اختراق مستوى المقاومة 2040 دولار للأونصة يفتح الطريق إلى المستوى 2065 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 2080 دولار للأونصة، ولكن عودة السعر إلى التداول تحت المستوى 2030 دولار للأونصة يزيد من الضغط السلبي على السعر.












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