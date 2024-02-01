أسعار الذهب تنخفض فى التعاملات المسائية 50 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3950

(MENAFN
- Youm7) شهدت أسعار الذه في مصر اليوم الخميس، هبوطا بحوالي 50 جنيها في الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة وسط ترقب لقرارات البنك المركزى المصرى بشأن أسعار الفائدة.
أسعار الذهب في مصر
عيار 24 يسجل 4514 جنيها.
عيار 21 يسجل 3950 جنيها.
عيار 18 يسجل 3386 جنيها.
عيار 14 يسجل 2633 جنيها.
الجنيه الذهب 31600 جنيه.
توقعات أسعار الذهب العالمية
يشهد سعر الأونصة العالمية تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الخميس حيث يظل متأثر بارتفاع الدولار الأمريكي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، خاصة بعد تزايد التوقعات أن البنك لن يلجأ إلى خفض الفائدة في اجتماعه القادم في مارس.
وبالنسبة للسوق المحلي للذهب فلا يزال بدون تسعير في ظل عدم تقديم تجار الذهب الخام والكسر لأسعار تنفيذ في السوق لتبقى الأسعار حاليا استرشادية فقد، حيث يقوم كل تاجر بالتنفيذ بسعر مختلف وفقاً لتحوطه وكمية الذهب المتواجدة عنده، بينما تنتظر الأسواق اليوم اجتماع البنك المركزي المصري.
عاد سعر الأونصة العالمية اليوم إلى التداول تحت المستوى 2040 دولار للأونصة، وذلك بعد أن فشل السعر في الاغلاق فوق هذا المستوى يوم أمس لتبقى أسعار الذهب غير قادرة على تحقيق اغلاق فوق المستوى 2040 دولار منذ 12 يوم متتاليين.
اختراق مستوى المقاومة 2040 دولار للأونصة يفتح الطريق إلى المستوى 2065 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 2080 دولار للأونصة، ولكن عودة السعر إلى التداول تحت المستوى 2030 دولار للأونصة يزيد من الضغط السلبي على السعر.
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