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البورصة: تنفيذ صفقة على شركة برايم للعقارات بقيمة 9.3 مليون دولار

2/1/2024 2:33:57 PM
(MENAFN- Youm7) كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة أم ان لصناعة الأدوات المكتبية والطباعة خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 417.5 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة برايم للعقارات الدولية بحجم تداول 3 آلاف سهم بقيمة 9.3 مليون دولار، وصفقة على شركة أوازيس جروب قرية جاردن بيتش بحجم تداول 44 ألف سهم، بقيمة 4.4 مليون جنيه.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.011 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 177.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.77%، والعرب على 5.69%، واستحوذت المؤسسات على 26.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.95%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 236.9 مليون جنيه، 67.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 260.9 مليون جنيه، 38.8 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 28434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 34413 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 6630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 9362 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6694 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1463 نقطة.
















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