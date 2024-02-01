دهانات الجزيرة الراعي الرسمي لمدرسة التصميم الداخلي 2024

MENAFN - Youm7) أعلنت دهانات الجزيرة عن تعاونها مع استوديو 34 كراع رئيسي لمدرسة التصميم الداخلي (IDS24)، المبادرة التعليمية الرائدة التي تهدف إلى تنمية المواهب الناشئة في مجال التصميم الداخلي والهندسة المعمارية. من خلال هذا التعاون، تهدف دهانات الجزيرة إلى تمكين الطلاب والمحترفين من الحصول على رؤى قيمة في عالم التصميم وتطبيق الألوان.





مدرسة التصميم الداخلي 2024، التي تنظمها استوديو 34، منصة تحولية للمصممين والمهندسين المعماريين الطامحين. بصفته الراعي الرئيسي، تلتزم دهانات الجزيرة بتعزيز التجربة التعليمية من خلال تقديم الدعم الشامل والموارد.

وقالت دهانات الجزيرة إن "دهانات الجزيرة متحمسة لتكون الراعي الرئيسي لـ IDS24 بالتعاون مع استوديو 34. نحن نؤمن بقوة التعليم والابتكار في تشكيل مستقبل التصميم"، قالت دكتور علياء رحيم، المدير الإقليمي للتسويق في دهانات الجزيرة. "من خلال هذا التعاون، نهدف إلى تحفيز الإبداع وتعزيز المواهب والمساهمة في تطوير المجتمع التصميمي".

كجزء من دورها كراعي رئيسي، ستشارك دهانات الجزيرة بنشاط في فعاليات IDS24، بما في ذلك استضافة أربع جلسات عبر الإنترنت متخصصة في مواضيع رئيسية مثل نظرية الألوان وتطبيقاتها، والدهانات الزخرفية ومواد التشطيب، والتصميم للأعمال التجارية، والتصميم للمساكن. ستوفر هذه الجلسات رؤى قيمة ومعرفة عملية من خبراء الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، ستنظم دهانات الجزيرة ورشة عمل تفاعلية للطلاب في التاسع من فبراير، تقدم تجربة عملية وإرشاد في تقنيات تطبيق الدهانات. تهدف هذه الورشة إلى تجهيز الطلاب بالمهارات والتقنيات الأساسية التي يمكنهم تطبيقها في مشاريعهم المستقبلية.

علاوة على ذلك، ستشارك دهانات الجزيرة في جلستي نقاش خلال الحدث الختامي لـ IDS24، حيث ستتفاعل مع المحترفين في الصناعة وقادة الفكر لمناقشة الاتجاهات الناشئة والتحديات والفرص في مجال التصميم الداخلي.

"نحن متحمسون للتفاعل مع الطلاب والمدرسين والمحترفين في صناعة التصميم من خلال مشاركتنا في IDS24"، أضافت دكتور علياء. "من خلال مشاركة خبراتنا ومواردنا، نأمل أن نلهم الإبداع ونعزز التعاون وندفع الابتكار في المجتمع التصميمي".

تتطلع دهانات الجزيرة إلى تعاون ناجح مع استوديو 34 وتجربة مجزية في مدرسة التصميم الداخلي 2024، مساهمة في تقدم التعليم في مجال التصميم وتمكين قادة التصميم المستقبليين.





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