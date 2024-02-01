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رامى جلال: برنامج من سيربح المليون نموذج رأسمالى مسطح جدا للثقافة

2/1/2024 2:33:55 PM
(MENAFN- Youm7) قال النائب رامى جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثقافة بشكل عام هى قدرة الشخص على تكوين وجهة نظر ويكون لديه منهج لتفسير العالم وأدوات يفهم بها الظواهر من حوله ويحاول استخلاص الدروس منها.
وأضاف أن هناك نموذج رأسمالى مسطح جدا للثقافة متمثل فى برنامج "من سيربح المليون" أرادوا أن نظن أن الثقافة هى المعلومات العامة على سبيل المثال عواصم البلدان وألوان الأعلام وعدد الدول المنضمة لمنظمة معينة وهكذا وهذا أمر جيد فى إطار أنها معلومات عامة ولكنها لا تشكل ثقافة، حتى أنهم عندما عرضوها جتءت بمن سيربح المليون وكأنها فكرة مالية وهذه ليست ثقافة.
جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر" بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
لمناقشة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما تلقي الضوء على النصائح التي يجب أن يعمل عليها الكتاب في طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التي تمكنهم من نشر إبداعاتهم.
ويدير الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة كلا من: محمد شوقي مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب الصحفي د. رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من
25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.
وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (1)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (2)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (3)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (4)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (5)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (6)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (7)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (8)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (9)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (10)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (11)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (12)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (13)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (14)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (15)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (16)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (17)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (18)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (19)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (20)

ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (21)








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