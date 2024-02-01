رامى جلال: برنامج من سيربح المليون نموذج رأسمالى مسطح جدا للثقافة

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- Youm7) قال النائب رامى جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثقافة بشكل عام هى قدرة الشخص على تكوين وجهة نظر ويكون لديه منهج لتفسير العالم وأدوات يفهم بها الظواهر من حوله ويحاول استخلاص الدروس منها.
وأضاف أن هناك نموذج رأسمالى مسطح جدا للثقافة متمثل فى برنامج "من سيربح المليون" أرادوا أن نظن أن الثقافة هى المعلومات العامة على سبيل المثال عواصم البلدان وألوان الأعلام وعدد الدول المنضمة لمنظمة معينة وهكذا وهذا أمر جيد فى إطار أنها معلومات عامة ولكنها لا تشكل ثقافة، حتى أنهم عندما عرضوها جتءت بمن سيربح المليون وكأنها فكرة مالية وهذه ليست ثقافة.
جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر" بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
لمناقشة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما تلقي الضوء على النصائح التي يجب أن يعمل عليها الكتاب في طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التي تمكنهم من نشر إبداعاتهم.
ويدير الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة كلا من: محمد شوقي مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب الصحفي د. رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من
25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.
وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (1)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (2)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (3)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (4)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (5)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (6)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (7)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (8)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (9)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (10)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (11)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (12)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (13)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (14)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (15)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (16)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (17)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (18)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (19)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (20)
ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب (21)
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