زاهى حواس: ماحدش يقدر يبلط الهرم

ونفى عالم الآثار الدكتور زاهى حواس تلك الشائعات التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى فى الفترة الماضية، مؤكدا أنه لا يمكن تبليط الهرم بأى شكل من الأشكال، وذلك بسبب الحجارة والجيرانيت المكون منهم الهرم. وأضاف الدكتور زاهى حواس أن شائعة الهرم ما هى إلا محاولات من قبل بعض الأشخاص لنيل الشهرة ولفت الانتباه.

ويستقبل المعرض الزوار فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء يومًا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور يوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء، أما يوم الجمعة فيتم استقبال القراء عقب صلاح الجمعة فى حدود الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.

كانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.