الجريمة فى العصر الرقمى..شفرة المخ رواية جديدة تكشف سر قاتل الشباب المتسلسل

MENAFN - Youm7) تلقى الروايات البوليسية رواجًا ملحوظًا بين رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب2024 في دورته الـ 55، ومن بين الروايات التىتلفت نظرك رواية " شفرة المخ" للكاتب الصحفي والروائي السيد شحتة الصادرة حديثاً عن دار روافد للنشر، والتي ترصد كيف تطورت الجريمة وأصبحت أكثر تعقيداً في العصر الرقمي.

شفرة المخ للسيد شحتة

تدور الرواية في أجواء حافلة بالإثارة للتشويق حول مشهد فيديو يجري بثه على الفيس بوك في الساعة الثانية صباحًا لطالبة ماجستير تلقى مصرعها في ظروف غامضة قبل أيام قليلة من مناقشة الرسالة الخاصة بها، تصيب الصدمة أستاذ علم اجتماع المشرف على رسالتها بجامعة القاهرة، تتفجر العشرات من الأسئلة في رأسه والتي لا يجد لأي منها جواباً حول ملابسات

رحيل طالبته المفاجيء بعد ساعات من لقائها به، يحاول البحث عن حل للغز.



تتوالى الأحداث سريعًا ، يتكرر المشهد نفسه في توقيت واحد، وهو يوم عشرة في الشهر وفي نفس الساعة وهى الثانية صباحا، شباب في الـ 25 من العمر يلقون حتفهم في وقائع بالغة الغرابة.

شفرة المخ من معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

في المعادي يحتفظ طبيب نفسي في مكان سري داخل عيادته بوثيقة تحمل عنوان " سري للغاية " اكتشف بالصدفة أن شخص يعرفه تمام المعرفة قد اخفاها بعناية داخل مظروف مغلق طالب منه إلا يفتحه إلا في حالة وفاته ولكن الفضول قتل الطبيب الشهير وهو ما دفعه لفض المظروف المغلق ليكتشف كارثة لم تخطر له على بال، يطير النوم من عينيه وهو يتابع الجرائم التي يذهب ضحيتها كل شهر شبابا في مقتبل أعمارهم.

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للكشف عن القاتل المتسلسل الذي يختار ضحاياه من الشباب بعنايه فجميعهم في الـ 25 من العمر ويعملون في أماكن مهمة ولديهم إرادة قوية في النجاح ويمتلكون خبرات تميزهم عن غيرهم.

يقوم السفاح بارتكاب جريمته في كل مرة بهدوء أعصاب دون أن يترك خلفه دليلا وحيدا،والغريب أن أحدا لم يتوصل إلى السلاح الذي يتم اذهاق به كل هذه الأرواح والغريب أنه يجري في كل مرة تصوير الأمر كي يبدو وكأن الضحايا قد قتلوا أنفسهم.

وعلى الغلاف الخلفي للرواية نقرأ "عزيزى شوقى عبد الجواد جاء اليوم الذى يجب أن تعرف فيه حقيقة خفيت عنك كثيرا، أنت لست سوى روبوت بشرى يتم التحكم فيه عن بعد بواسطة ذلك الإختراع اللعين المعروف بجهاز برمجة المخ، حتى الأفكار التى تدافع عنها الآن بشراسة ليست وليدة قناعاتك الخاصة إنها مجرد بيانات تم حقن أوعية مخك بها لتتولى ترويجها والتبشير بها كالبغبغاء الذى دربوه على ترديد بعض العبارات الجوفاء التى لايعلم عن حقيقتها شيئا".

ترصد رواية شفرة المخ عدد كبير من الوقائع الغامضة التي تقع بسبب تطور الجريمة في العصر الرقمي وكيف يمكن أن تتورط عصابات إجرامية ومنظمات إرهابية في اقتراف عشرات الجرائم عن بعد

ودون إطلاق رصاصة واحدة عبر إعادة برمجة للمخ البشري وتحكم كامل فيه يمكن أن يقود صاحبه إلى تدمير نفسه بدم بارد.

شفرة المخ للسيد شحتة