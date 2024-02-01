ضوء القمر.. نورسين رواية لـ نهال عمرو فى معرض القاهرة للكتاب





تدور أحداث الرواية في القرن الرابع الميلادى في مدينة الإسكندرية حول حول فتاة مصرية يونانية لأب غنوصى (ترياس)، وأم ما زالت مؤمنة بالديانة المصرية القديمة وتحارب من أجلها حتى لو بكتمان الدين بداخلها (تندرا).

وتشهد المدينة صراع شديد بين الهومسيين (أقباط) ذو نفوذ وأصحاب الديانة الجديدة (المسيحية ) وبين اضمحلال أصحاب الديانة المصرية القديمة، لكن نورسين تبتعد عن كل هذه الصراعات بأنها تنزوى بنفسها مع حبيبها (اورس) ابن الخادم لديهم . تشتد وطاءة الأحداث الطائفية فى الاسكندرية بقتل (هيباتيا)الفيلسوفة وعالمة الرياضيات السكندري.

فيعتزم الأب البقاء فى المنزل هو وابنته وزوجته، فتجد نورسن نفسها فى عزلة شديدة خاصة بعد رحيل أورس يكسرها مجيء فتاة صغيرة تسمى (اميليا) ابنة الكاهن (ليمبوس) كاهن معبد سيرابيس لذى طلب اللجوء والاختباء فى منزل ترياس وتندرا من بطش الغوغاء من المسيحين، تنشاء بين نورسين وأميليا صداقة قوية، فجاءة تنجرف الأحداث نحو الأسواء يهجر اورس نورسين لاعتناقه للمسيحية، ثم يهجم الغوغاء منزل ترياس ويأخذوا عنوة الكاهن( ليمبوس)، أمام نظرات اميليا الخائفة ونظرات نورسين العاجزة. يموت ترياس متأثرا بإصابة رأسه التى حصل عليها أثناء محاولة منع الغوغاء من أخذ الكاهن، تبقى نورسين مع تندرا واميليا، فيتجلى وجه أخر لتندرا والدتها من قسوة والعنف والأنانية، تتزوج من جارهم اليونانى المسيحى (نيلوس) وتتخلى عن ديانتها القديمة لتتعمد وتصبح زوجة مسيحى، تسافر تندرا تاركة ابنتها نورسين واميليا الفتاة الصغيرة البائسة فى منزل ضخم لا يحتوى على الكثير من المال التى تنفذ سريعا.

تظل نورسين حبيسة المنزل بإرادتها منغمسة فى الكتب والمجلدات التى تركها لها والدها، تتقوقع أكثر وأكثر داخل صدفة من الأفكار المثالية البعيدة عن عنف المدينة الذى كاد أن يقصفها هى واميليا عندما ذهبت الفتاة لبيع أحد تماثيل أحد الآلهة التى كانت بحوزتها لكى تستطيع شراء الطعام لها ولنورسين التى كادت ان تموت جوعا .تجمهر عليها المتعصبين من الهومسين ولحقوا بها الى منزلها ثم هاجموا المنزل كما فعلوا فى السابق مع والدها الكاهن لكى يقتلوها.

يظهر (اورستيس) قائد حرس الإمبراطور وكان احد طلاب المعلم (ترياس) فيفرق الغوغاء ويحمى الفتاتان، ظهور اورستيس يغير مجرى الأمور لنورسين فتجد فيه العوض عن كل خيبات الحياة التى مرت بها من هجر اورس لها وموت والدها ورحيل والدتها، يتفق الأثنان على الزواج لكن فجاءة تعود تندرا بعد وفاة زوجها ويعد فى عقبها اورس لتتصاعد الأحداث بينهم الثلاث فتكتشف علاقة محرمة بين تندرا الأم واورس، تواجه

نورسين اوروس الذى يحاول اغواءها

واقناعها لتعود له لكن يتراجع عندما تتطلب منة نورسين الرحيل من المنزل وانهاء علاقة بتندرا فيستجيب لها ويهم بالرحيل لكن تلحقه تندرا فى ثورة غضب عارم يتشاجروا سويا فتقتله بسكين حاد وتلصق التهمة فى ابنتها نورسين الذى سيصيبها الصمت التام الملىء بالصدمة الموجعة فهى بين خيارين أحدهما أن تقول الحقيقة وتفضح تندرا والدتها والأخر هو الصمت وتحمل العار والفضيحة التى لحقت بها وبسببها تركها اورستيس بعد أن أخبرته تندرا بان نورسين كانت على علاقة باورس مما دفعها لقتلة، ستظل نورسين فى صراع تتنازع الأفكار معها داخل حجرة السجن، حتى تحسم أمرها بالصمت.