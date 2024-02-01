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توقيع كتاب رسائل حواء لـ مفرح سرحان فى معرض الكتاب.. غدا

2/1/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Youm7) يوقع الكاتب الصحفي مفرح سرحان، نائب رئيس تحرير الأهرام، كتابه الجديد "رسائل حواء.. عشرون تنهيدة من قلوب النساء"، الصادر عن دار النخبة للنشر والتوزيع، وذلك غدا الجمعة، في تمام الساعة الرابعة مساء، وذلك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب ، بجناح الدار قاعة 1 جناح B29
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غلاف الكتاب


يضم "رسائل حواء" أبرز عشرين مشكلة نسائية بعثت بها سيدات إلى "بريد الجمعة"، ويقول مفرح سرحات:
ألحت على الرسائل النسائية بما تحمله من حكايات غريبة وملهمة، وبما تحمله الأنثى من قدر وقدرة وجمال وخيال وحنو وحب وانتصارات وانكسارات، لافتتح بها سلسلة النشر، وعنونت الجزء الذي بين يدي القارئ الكريم الآن "رسائل حواء- عشرون تنهيدة من قلوب النساء"، مشتملا على عشرين رسالة (تنهيدة) بطلاتها الشاكيات والمشكوات في حقهن: أمهات، ومراهقات، وحبيبات، وزوجات، وعازفات عن الزواج، وراغبات في الارتباط، وصديقات، وها أنا أضعها بين يدي القارئ بكل ما تحمله من رونق الأنثى ونورها وانطفائها وإرادتها ونهوضها، والدنيا التي تمثل المرأة كلها لا نصفها، عسى أن تترفق بها الحياة والبشر وتترفق هي بنفسها.

يذكر أن مفرح سرحان صدر له عدد من المؤلفات الأدبية والفكرية وفي مجال التنمية البشرية، ومن أبرز أعماله: ثورة الأوراق، وامرأة ليست للقراءة، وأين تضع العذراء مسيحها؟، ونصوص العشق ومصفوفات الارتقاء، الصعود إلى الروح (كتاب الأمراض السبعة)، ولا حياء في الحلم (فرصة أخيرة قبل نهاية العالم)، وكتاب زمان (كيف تجد السعادة في صندوق الذكريات؟)، ولا تباعدي بين الكفين، وكتاب «بريد السماء»، وله تحت الطبع: رواية "الملامح تموت أولا"، ورواية "رائحة الغريب"، وموسوعة "فلسفة التمكين".

ومن المعتاد دائما حرص عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، في معرض القاهرة ادلولى للكتاب، والدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، تشهد مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.







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