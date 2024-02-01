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تطبيق Threads منافس منصة X يشهد ارتفاعًا في التنزيلات

2/1/2024 2:33:50 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت شركة ميتا Threads بواسطة انستجرام في يوليو 2023، وهي عبارة عن منصة للتدوين الصغير تشبه X (Twitter سابقًا)، وخلال الأيام الخمسة الأولى من إطلاقه، شهد التطبيق 100 مليون مستخدم مسجل، ومع ذلك، كافحت المنصة للاحتفاظ بالمستخدمين، ومنذ ذلك الحين، قدمت الشركة العديد من الميزات الجديدة على التطبيق بهدف تحسين تجربة المستخدم، ويبدو أن Threads تستعيد مكانتها مرة أخرى، حيث شهدت زيادة في عدد التنزيلات الجديدة، بينما تعثر المنافس X، وفقاً لموقع gadgets 360.



ادعت شركة استخبارات التطبيقات Appfigures في تحليل لها أن Threads حصلت على 12 مليون عملية تنزيل جديدة على متجر تطبيقات Apple و16 مليون عملية تنزيل على Google Play في ديسمبر 2023، وقد أدى ذلك إلى تصنيف التطبيق في المرتبة 4 ورقم 8 على التوالي في قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلًا.



لدى Threads حاليًا ما يقدر بنحو 160 مليون مستخدم، وفقًا لأحد أدوات التتبع عبر الإنترنت، والذي يشير إلى أنه يستخدم "طريقة تقريبية تعتمد على عينة من أعداد المتابعين" منذ أن توقفت Meta عن مشاركة أرقام عدد المستخدمين في 11 يوليو 2023.



احتل إنستجرام، الشركة الأم لـThreads، المرتبة الأولى في القائمة بإجمالي عدد تنزيلات جديدة يصل إلى 54 مليونًا، متجاوزًا TikTok، الذي تم إدراجه بإجمالي تنزيلات جديدة تبلغ 47 مليونًا، كما وصل فيسبوك وواتساب المملوكان لشركة ميتا إلى المراكز العشرة الأولى، مع تنزيلات جديدة مجتمعة بلغت 39 و38 مليونًا، ليحتلا المركزين 3 و4 على التوالي.



شارك تقرير TechCrunch نسخة موسعة من القائمة، والتي أظهرت أن X المملوكة لإيلون ماسك مع إجمالي تنزيلات جديدة تقدر بـ 8.5 مليون، مما أدى إلى تراجع التطبيق إلى المركز 36، وقد لا يكون هذا الانخفاض مثيرًا للقلق كما يبدو، حيث يشير تقرير PCMag إلى أن تويتر تم إطلاقه في عام 2006 ولديه بالفعل 540 مليون مستخدم.












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