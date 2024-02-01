فريق الإشراف على المحتوى فى Tiktok أكبر بـ400 مرة من X

كشف تقرير أن فريق الإشراف على المحتوى فى TikTok

أكبر بـ400 مرة من فريق X، حيث تقوم منصة X بتعيين 100 موظف فى فريق الثقة والسلامة الجديد الخاص بها للإشراف على ما يقرب من 500 مليون مستخدم عالمى شهريًا، فيما تقول TikTok إنها ستنفق أكثر من مليارى دولار على الثقة والسلامة على مستوى العالم، والتى يديرها فريق يضم أكثر من 40 ألف شخص.





ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، يوجد لدى TikTok الآن أكثر من 170 مليون مستخدم نشط شهريًا فى الولايات المتحدة فقط، ارتفاعًا من 150 مليونًا فى العام الماضى، وحوالى مليار مستخدم على مستوى العالم.





وكشف الرئيس التنفيذى شو تشيو عن هذه الخطط تزامنا مع شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، لينضم إلى نظرائه من Meta Platforms Inc وX وSnap وDiscord فى جلسة استماع تركز على فحص ما تفعله شركات وسائل التواصل الاجتماعى لحماية الصغار عبر الإنترنت.





وتتطلع جلسات الاستماع إلى إنتاج قوانين جديدة للسلامة، ويوجد حاليًا أكثر من ستة مشاريع قوانين تتناول سلامة الأطفال عبر الإنترنت والتى اقترحها أعضاء مجلس الشيوخ.