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Openai ترد على إدعاءات تسريب الدردشات الخاصة وبيانات الدخول فى Chatgpt

2/1/2024 2:33:50 PM
(MENAFN- Youm7) يحظى برنامج الدردشة الآل القائم على الذكاء الاصطناعي والمدعوم من شركة OpenAI
شات جي بي تي، بشعبية كبيرة بين المستخدمين، تُستخدم الأداة في الغالب للاستعلامات الأبسط، لكن بعض المستخدمين يصلون إلى مكونات ChatGPT الإضافية وملحقاتها للقيام بمهام أكثر تعقيدًا.



ومع ذلك، يجب على المستخدمين توخي الحذر بشأن البيانات التي يشاركونها مع برنامج الدردشة الآلي، حيث تفيد التقارير أنه قد تسرب بعض المحادثات.



وفقًا لتقرير صادر عن ArsTechnica، شارك أحد المستخدمين لقطات شاشة توضح كيفية قيام ChatGPT بتسريب المحادثات الخاصة،
تظهر الصور أن برنامج الدردشة الآلي يقوم بتسريب تفاصيل مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور.



يشير التقرير إلى أن المستخدم قام بالوصول إلى ChatGPT لاستعلام غير ذي صلة ورصد بشكل غريب محادثات إضافية موجودة في سجل الدردشة الخاص بالروبوت والتي لا تخصه.



وأشار التقرير إلى أن هذه المحادثات غير ذات الصلة تضمنت تفاصيل متعددة؛ إحدى مجموعات المحادثات كانت بواسطة بعض المستخدمين الذين كانوا يحاولون استكشاف المشكلات وإصلاحها من خلال نظام دعم يستخدمه موظفو بوابة الأدوية الطبية في الصيدليات، تضمنت هذه المحادثة اسم التطبيق الذي كان المستخدم الآخر يحاول استكشاف أخطاءه وإصلاحها، ورقم المتجر الذي حدثت فيه المشكلة، وبيانات اعتماد تسجيل الدخول الإضافية، كما تضمنت محادثة مسربة أخرى اسم العرض التقديمي الذي كان يعمل عليه مستخدم آخر. كما تضمنت تفاصيل مقترح بحث غير منشور.



ردًا على هذه الادعاءات، أوضح مسؤولو OpenAI أن ChatGPT أظهر سجلات دردشة غير ذات صلة حيث تم اختراق حساب المستخدم،
قال أحد ممثلي Open AI إن عمليات تسجيل الدخول غير المصرح بها جاءت من سريلانكا، بينما قال المستخدم إنه قام بتسجيل الدخول إلى حسابه من بروكلين، نيويورك.



وفي بيان، كتب ممثل OpenAI:"مما اكتشفناه، نعتبره استحواذًا على الحساب لأنه يتوافق مع النشاط الذي نراه حيث يساهم شخص ما في "مجموعة" من الهويات التي يستخدمها مجتمع خارجي أو خادم وكيل لتوزيع الوصول المجاني. ولاحظ التحقيق أن المحادثات تم إنشاؤها مؤخرًا من سريلانكا، هذه المحادثات تجري في نفس الإطار الزمني لعمليات تسجيل الدخول الناجحة من سريلانكا."



ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها ChatGPT بتسريب المعلومات، في مارس 2023، ورد أن برنامج الدردشة الآلي كان به خطأ أدى إلى تسريب عناوين الدردشة.



وفي الوقت نفسه، في نوفمبر 2023، تمكن الباحثون من استخدام الاستعلامات لحث روبوت الذكاء الاصطناعي على الكشف عن البيانات الخاصة التي تم استخدامها في تدريب LLM.



علاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أن OpenAI لا تقدم لمستخدميها ميزات مثل المصادقة الثنائية (2FA) أو القدرة على تتبع التفاصيل مثل موقع IP لعمليات تسجيل الدخول الحالية والحديثة لحماية حسابات ChatGPT الخاصة بهم.












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