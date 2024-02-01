دراسة.. تيك توك منصة التواصل الاجتماعى الأسرع نموًا لكن يوتيوب المسيطرة

(MENAFN
- Youm7) نشر مركز بيو للأبحاث دراسة استقصائية محدثة حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من جانب البالغين في الولايات المتحدة، على الرغم من أن يوتيو وفيسبوك يحتفظان بمكانتهما المهيمنة منذ الاستطلاع الأخير في عام 2021، فإن TikTok هي المنصة الأسرع نموًا، حيث يقول أكثر من ثلث البالغين الآن أنهم يستخدمون التطبيق.
ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، شمل الاستطلاع 5733 شخصًا بالغًا أمريكيًا في الفترة ما بين 19 مايو و5 سبتمبر 2023، وكان موقع YouTube هو النظام الأساسي الأكثر استخدامًا، حيث أفاد 83% من المشاركين أنهم استخدموه في مرحلة ما، وفي الوقت نفسه، أفاد 68% من المستخدمين أنهم يستخدمون فيسبوك.
هاتان المنصتان هما المنصتان الوحيدتان اللتان يستخدمهما غالبية الأشخاص من خلال كل فئة عمرية.
ومع ذلك، لا تزال الفجوات القائمة على أساس الفئات العمرية موجودة، خاصة بين مستخدمي YouTube، على سبيل المثال، أفاد 93% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا أنهم يستخدمون منصة الفيديو من Google، في حين أن 60% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر يقولون الشيء نفسه، فيما يمتلك فيسبوك فرقًا بنسبة 9% فقط بين نفس الفئتين الديموجرافيتين.
وجاء إنستجرام في المركز الثالث بشكل عام، حيث قال 47% من المشاركين أنهم يستخدمونه، ويندرج كل من Pinterest (35%)، وTikTok (33%)، وLinkedIn (30%)، وWhatsApp (29%)، وSnapchat (27 %) في المستوى التالي.
ويبرز نمو TikTok بشكل خاص، جيث ارتفعت المنصة المملوكة لشركة ByteDance بمقدار 12 نقطة من 21% عن العامين السابقين، وهذه أكبر قفزة لأي منصة في القائمة.
يتضمن المستوى التالي Reddit وX، حيث تبلغ حصة كل منهما 22%، ومما زاد الأمور تعقيدا أن شركة إيلون ماسك غيرت اسمها من تويتر إلى X، وانخفض عدد المستخدمين المُبلغ عنهم في الشركة بشكل طفيف خلال عامين، من 23% في عام 2021.
وفي الوقت نفسه، ارتفع Reddit أربع نقاط من 18% قبل عامين، على الرغم من جدل واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بالمنصة الذي حدث أثناء انتهاء الاستطلاعات.
تشمل المنصات الأخرى التي بها اختلافات كبيرة بين الفئات العمرية، Instagram (78% من المشاركين في الاستطلاع الذين تقل أعمارهم عن 29 عامًا، مقارنة بـ 15% من المشاركين في الاستطلاع الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر).
أفاد مركز بيو أن TikTok يحظى بشعبية خاصة بين المستخدمين من أصل إسباني، حيث أبلغ 49% عن استخدامه، وأفادت النساء باستخدامه بمعدل أعلى بنسبة 15% من الرجال.
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