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دراسة.. تيك توك منصة التواصل الاجتماعى الأسرع نموًا لكن يوتيوب المسيطرة

2/1/2024 2:33:50 PM
(MENAFN- Youm7) نشر مركز بيو للأبحاث دراسة استقصائية محدثة حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من جانب البالغين في الولايات المتحدة، على الرغم من أن يوتيو وفيسبوك يحتفظان بمكانتهما المهيمنة منذ الاستطلاع الأخير في عام 2021، فإن TikTok هي المنصة الأسرع نموًا، حيث يقول أكثر من ثلث البالغين الآن أنهم يستخدمون التطبيق.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، شمل الاستطلاع 5733 شخصًا بالغًا أمريكيًا في الفترة ما بين 19 مايو و5 سبتمبر 2023، وكان موقع YouTube هو النظام الأساسي الأكثر استخدامًا، حيث أفاد 83% من المشاركين أنهم استخدموه في مرحلة ما، وفي الوقت نفسه، أفاد 68% من المستخدمين أنهم يستخدمون فيسبوك.



هاتان المنصتان هما المنصتان الوحيدتان اللتان يستخدمهما غالبية الأشخاص من خلال كل فئة عمرية.



ومع ذلك، لا تزال الفجوات القائمة على أساس الفئات العمرية موجودة، خاصة بين مستخدمي YouTube، على سبيل المثال، أفاد 93% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا أنهم يستخدمون منصة الفيديو من Google، في حين أن 60% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر يقولون الشيء نفسه، فيما يمتلك فيسبوك فرقًا بنسبة 9% فقط بين نفس الفئتين الديموجرافيتين.



وجاء إنستجرام في المركز الثالث بشكل عام، حيث قال 47% من المشاركين أنهم يستخدمونه، ويندرج كل من Pinterest (35%)، وTikTok (33%)، وLinkedIn (30%)، وWhatsApp (29%)، وSnapchat (27 %) في المستوى التالي.




ويبرز نمو TikTok بشكل خاص، جيث ارتفعت المنصة المملوكة لشركة ByteDance بمقدار 12 نقطة من 21% عن العامين السابقين، وهذه أكبر قفزة لأي منصة في القائمة.



يتضمن المستوى التالي Reddit وX، حيث تبلغ حصة كل منهما 22%، ومما زاد الأمور تعقيدا أن شركة إيلون ماسك غيرت اسمها من تويتر إلى X، وانخفض عدد المستخدمين المُبلغ عنهم في الشركة بشكل طفيف خلال عامين، من 23% في عام 2021.



وفي الوقت نفسه، ارتفع Reddit أربع نقاط من 18% قبل عامين، على الرغم من جدل واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بالمنصة الذي حدث أثناء انتهاء الاستطلاعات.



تشمل المنصات الأخرى التي بها اختلافات كبيرة بين الفئات العمرية، Instagram (78% من المشاركين في الاستطلاع الذين تقل أعمارهم عن 29 عامًا، مقارنة بـ 15% من المشاركين في الاستطلاع الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر).



أفاد مركز بيو أن TikTok يحظى بشعبية خاصة بين المستخدمين من أصل إسباني، حيث أبلغ 49% عن استخدامه، وأفادت النساء باستخدامه بمعدل أعلى بنسبة 15% من الرجال.












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