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الوكالة الأوروبية ترسل أول طابعة معدنية 3D إلى محطة الفضاء الدولية

2/1/2024 2:33:50 PM
(MENAFN- Youm7) ترسل وكالة الفضاء الأوروبية أول طابعة معدنية ثلاثية الأبعاد في العالم إلى محطة الفضاء الدولية IS ، حيث سيتم تركيبها في وحدة كولومبوس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وتتمثل مهمتها في إثبات صلاحية التكنولوجيا في المدار وتمهيد الطريق للاستخدام المستقبلي على المريخ والقمر.



سيتم استخدام الطابعة التي يبلغ وزنها 180 كجم والتي طورتها شركة إيرباص لإصلاح أو تصنيع الأدوات وواجهات التثبيت والأجزاء الميكانيكية، حيث يمكنها طباعة أجزاء بحجم يبلغ ارتفاعه تسعة سنتيمترات وعرضه خمسة سنتيمترات، وتستغرق العملية حوالي 40 ساعة.



بمجرد تركيبها في محطة الفضاء الدولية، ستقوم الطابعة ثلاثية الأبعاد بتصنيع أربع عينات معدنية سيتم إرسالها إلى الأرض لتحليلها، كذلك سوف ينتج النموذج الهندسي الأرضي للطابعة أيضًا نفس العينات.



قال سيباستيان جيرولت، مهندس نظام الطابعة المعدنية ثلاثية الأبعاد، "من أجل تقييم آثار الجاذبية الصغرى، ستقوم وكالة الفضاء الأوروبية والجامعة التقنية الدنماركية بإجراء اختبارات القوة الميكانيكية والانحناء وتحليل البنية المجهرية على الأجزاء المصنوعة في الفضاء ومقارنتها بالعينات الأخرى."



وقالت جوينايل أريدون، المهندسة الرئيسية في Airbus Space Assembly: "إن زيادة مستوى النضج والأتمتة للتصنيع الإضافي في الفضاء يمكن أن يغير قواعد اللعبة لدعم الحياة خارج الأرض". "بالنظر إلى ما هو أبعد من محطة الفضاء الدولية، يمكن أن تكون التطبيقات مذهلة، تخيل طابعة معدنية تستخدم الثرى المتحول (غبار القمر) أو مواد معاد تدويرها لبناء قاعدة قمرية."



العصر المعدني للفضاء


تتم الطباعة ثلاثية الأبعاد للأجزاء البلاستيكية على متن محطة الفضاء الدولية منذ عام 2014، لكن طباعة المعادن في الفضاء تأتي مع مجموعة من التحديات.



الأول: هو الحجم وهذا يتطلب تقليص حجم الطابعة إلى أبعاد الغسالة؛ وبالمقارنة، تشغل الطابعات الأرضية ما لا يقل عن 10 أمتار مربعة. وفقا لما أوردته TheNextWeb.



الثاني: هو السلامة وذلك لأن الطابعة المعدنية ثلاثية الأبعاد لا تعمل فقط في درجات حرارة أعلى، ولكنها تتطلب أيضًا ليزرًا قويًا لإذابة المعدن.



وقال أدفينيت ماكايا، مهندس المواد في وكالة الفضاء الأوروبية: "تبلغ درجة انصهار الفولاذ المقاوم للصدأ حوالي 1400 درجة مئوية، لذا تعمل الطابعة داخل صندوق مغلق بالكامل، مما يمنع الحرارة الزائدة أو الأبخرة من الوصول إلى طاقم المحطة الفضائية".



"وقبل أن تبدأ عملية الطباعة، يجب تنفيس جو الأكسجين الداخلي للطابعة إلى الفضاء، واستبداله بالنيتروجين - فالفولاذ المقاوم للصدأ الساخن سوف يتأكسد إذا تعرض للأكسجين."



وأضاف إذا حققت الطابعة ثلاثية الأبعاد نتائج ناجحة، فقد تكون هذه التكنولوجيا حاسمة الأهمية لاستكشاف المريخ والقمر، مع المساهمة في رؤية وكالة الفضاء الأوروبية لاقتصاد الفضاء الدائري.












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