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واشنطن تفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة المحتلة

2/1/2024 2:32:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف على هامش الحرب في قطاع غزة.
وأعلن مسؤولون أميركيون أن هذه العقوبات تأتي في إطار أمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو «أعمال إرهابية» أو «يقوضون السلام والاستقرار والأمن» في الضفة الغربية المحتلة.

MENAFN01022024000130011022ID1107799431

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