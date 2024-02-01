واشنطن تفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة المحتلة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف على هامش الحرب في قطاع غزة.
وأعلن مسؤولون أميركيون أن هذه العقوبات تأتي في إطار أمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو «أعمال إرهابية» أو «يقوضون السلام والاستقرار والأمن» في الضفة الغربية المحتلة.
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