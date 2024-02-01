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الجيش الأميركي يسقط مسيرات وصواريخ ويدمر محطة تحكم حوثية

2/1/2024 2:32:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الأميركي سلسلة عمليات عسكرية ضد المتمردين الحوثيين الذين يهددون الملاحة التجارية في البحر الأحمر، مؤكدا إسقاط أكثر من 10 مسيرات هجومية وصواريخ وتدمير محطة تحكم أرضية.
وأفادت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان بأنه «أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن. وتمكنت (المدمرة) «يو إس إس كارني» من إسقاطه بنجاح». كذلك أعلنت «سنتكوم» أن ضربات أميركية دمرت «محطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين و10 طائرات مسيرة انقضاضية (...) شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن القوات البحرية الأميركية في المنطقة».
إلى ذلك، أفادت وكالة «يو كاي ام تي او» البريطانية للأمن البحري أمس عن انفجار وقع قرب سفينة قبالة السواحل الغربية اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.
وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية، في بيان إنها تلقت «تقريرا عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا نحو غرب الحديدة في اليمن»، مشيرة إلى أن «السفينة أبلغت عن حدوث انفجار على مسافة من جانبها الأيمن». يأتي بعد ساعات من إعلان الحوثيين استهداف سفينة أميركية في خليج عدن كانت متجهة إلى أحد الموانئ الإسرائيلية.

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