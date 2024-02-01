تونس الحكم بسجن رئيس حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي 3 سنوات

تونس الحكم بسجن رئيس حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي 3 سنوات
التاريخ
2/1/2024 2:32:25 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) حكم على رئيس حزب النهضة التونسي المعارض راشد الغنوشي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني.
وقال سامي التريكي، محامي رئيس حزب النهضة لوكالة «فرانس برس»، إن الغنوشي الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا، دين بتهمة تلقي «تمويل أجنبي» لحزبه.
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