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تونس الحكم بسجن رئيس حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي 3 سنوات

2/1/2024 2:32:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حكم على رئيس حزب النهضة التونسي المعارض راشد الغنوشي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني.
وقال سامي التريكي، محامي رئيس حزب النهضة لوكالة «فرانس برس»، إن الغنوشي الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا، دين بتهمة تلقي «تمويل أجنبي» لحزبه.

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