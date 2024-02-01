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نيران المعارك تقترب من الولايات الإستراتيجية شرق السودان

2/1/2024 2:32:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باتت الحرب المستمرة في السودان منذ أشهر تهدد شرق البلاد الذي كان لا يزال بمنأى حتى الآن عن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع وفق خبراء وشهود.
وقال الرجل الثاني في مجلس السيادة الانتقالي في البلاد، مالك عقار، في منشور بحسابه على منصة «إكس»، إنه ناقش مع المسؤولين الإريتريين في أسمرة «سبل تجنب امتداد الحرب إلى شرق السودان».
وسلط هذا التصريح الضوء على الخطر الذي يتهدد ولايات شرق السودان الثلاث التي ظلت حتى الآن بمنأى عن المعارك، خصوصا مدينة بورتسودان، حيث يوجد الميناء والمطار الوحيدان العاملان في السودان حاليا والمقر الحالي لقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
وفي ديسمبر الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو بشكل مفاجئ على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة، البوابة الجنوبية للخرطوم التي تعد كذلك بوابة الشرق لقوات دقلو التي يقع حصنها الرئيسي في إقليم دارفور في أقصى غرب السودان.
وانطلاقا من مواقعها الجديدة، بات بوسع قوات الدعم السريع الوصول إلى الطرق المؤدية إلى ولاية القضارف على الحدود مع إثيوبيا، وولاية كسلا على حدود إريتريا.
غير أن شرق السودان ليس مهددا فقط من الداخل، حيث قال شهود لوكالة فرانس برس إنه يوجد على الأقل 5 معسكرات لتدريب مقاتلين سودانيين في إريتريا من بينها 3 في منطقة مهيب بإقليم «القاش بركا».
ولا تعلق أسمرة على الموضوع، وتكتفي بالدعوة إلى السلام والحوار منذ أن اندلعت في أبريل 2023 الحرب التي أوقعت آلاف القتلى، من بينهم ما يراوح بين 10 و15 ألف قتيل في مدينة واحدة في إقليم دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة. كما أدى النزاع إلى نزوح أكثر من 7 ملايين سوداني من ديارهم. وهاجمت مجموعة متمردة سابقة في شرق السودان كانت وقعت السلام في العام 2020 مع الخرطوم، بشكل صريح، إريتريا. وقالت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة في بيان في 12 يناير الفائت إن «دعم هذه المعسكرات واعتبار ذلك سياسة رسمية لإريتريا من شأنه إطالة الحرب في السودان وتحويلها إلى نزاع إقليمي».
جاء ذلك غداة إعلان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى نزوح «نحو 8 ملايين» شخص، وذلك خلال زيارة له إلى إثيوبيا أمس الأول، داعيا إلى تقديم مساعدة عاجلة لتلبية احتياجاتهم.

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