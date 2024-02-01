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البيرو شريك إنمائي في رابطة آسيان

2/1/2024 2:32:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منحت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) جمهورية البيرو وضع «الشريك الإنمائي»، وذلك في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الرابطة، الذي عقد في لوانغ برابانغ بلاوس مؤخرا.
وذكرت وزارة خارجية في البيرو، أن منح وضع «الشريك الإنمائي»: «يعزز وجود البيرو في منطقة جنوب شرق آسيا ويفتح مرحلة جديدة من العلاقات مع «آسيان»، مما يشكل فرصة لزيادة تدفقات التجارة والتعاون».
وأضافت الوزارة ان ذلك من شأنه أيضا: «إبراز مصالح بلدنا بين الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا».
وتابعت: «تعد البيرو سادس دولة في العالم، بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وتشيلي، تحصل على هذا النوع من العلاقة مع رابطة الآسيان، التي أسست عام 1967، وتضم في عضويتها كلا من: بروناي دار السلام وكمبوديا والفلبين وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلند وفيتنام، إضافة إلى تيمور الشرقية كدولة مراقبة». وتتكون رابطة «آسيان» من 10 دول أعضاء، يبلغ تعداد سكانها أكثر من 600 مليون نسمة، واقتصاد يبلغ نحو 4 تريليونات دولار.

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