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احتجاجات الجرارات تمتد إلى بروكسل والمزارعون الغاضبون يحاصرون القمة الأوروبية

2/1/2024 2:32:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صعّد المزارعون الأوروبيون الغاضبون من احتجاجاتهم، ووسعوا نطاق تظاهراتهم بالجرارات الزراعية لتصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل حيث حاصروا المدينة التي تضم مقر الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع انعقاد قمة تضم زعماء التكتل الـ27.
وأغلق مزارعون محتجون الطرق المحيطة بموقع انعقاد القمة الأوروبية، مستخدمين قرابة ألف جرار، من أجل إظهار شكاواهم بشأن الضرائب وارتفاع التكاليف والواردات الرخيصة. وطلبوا من زعماء التكتل العمل على تقديم المزيد من المساعدة لهم. وانضم المزارعون البلجيكيون إلى نظرائهم في فرنسا وألمانيا، وأغلقوا بمئات الجرارات حركة المرور وأجبروا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على افتتاح حلقة نقاش في محاولة لوضع قواعد وأسس جديدة للزراعة. ويسعى المحتجون إلى تكثيف الضغوط لاتخاذ تدابير حكومية لحماية القطاع الزراعي من المنافسة الأجنبية والبيروقراطية وارتفاع التكاليف، في ظل انخفاض مستويات دخل المنتجين الزراعيين.
ودفعت هذه التطورات المتسارعة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الإعلان عن وضع هذه القضية على جدول أعمال القمة الأوروبية الخاصة في بروكسل، والتي تركز على مناقشة زيادة المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
من جهة اخرى تسبب إضراب لموظفي الأمن في تعطيل 11 مطارا في ألمانيا أمس والغاء أكثر من 110 رحلات جوية، بسبب تعثر المفاوضات بشأن الأجور الموظفين.
ودعت نقابة «فيردي»، التي تمثل قرابة 25 ألف موظف وعامل، إلى إضراب للنقل العام على مستوى البلاد اليوم، ما من شأنه أن يوقف خدمة الحافلات والترام وقطارات الأنفاق.
ففي فرانكفورت بغرب ألمانيا، ألغيت 310 رحلات من أصل 1120 رحلة إقلاع وهبوط كانت مقررة أمس حسبما قال متحدث باسم شركة «فرابورت» المشغلة لمطار فرانكفورت لوكالة «فرانس برس».
وأشارت الشركة إلى أن رحلات الإقلاع من فرانكفورت لم تعد ممكنة فيما يمكن للمسافرين العابرين في المطار مواصلة رحلتهم على حساب أوقات انتظار أطول. ولم تعد أي رحلة إقلاع ممكنة كذلك في مطار برلين-براندنبرغ.
وكانت نحو 170 رحلة هبوط وإقلاع تحمل ما يقرب من 50 ألف راكب مقررة أمس في هذا المطار.
وأعلنت مطارات أخرى في ألمانيا إلغاء رحلات الذهاب بسبب النقص في موظفي الأمن.
ووفقا لاتحاد المطارات الألماني، فقد تم إلغاء ما لا يقل عن 110 رحلات جوية في جميع أنحاء البلاد.
وأعلنت نقابة «فيردي» الالمانية عن هذا الاضراب الكبير الذي شمل مطارات كبرى في العاصمة برلين ومدينة فرانكفورت وتسعة مطارات أخرى في أنحاء البلاد.
ولا يشمل الإضراب مطار ميونيخ وهو ثاني أكبر مطارات ألمانيا.
وجاء هذا الاضراب الواسع بعد فشل ثلاث جولات من المحادثات من المفاوضات لم تفض إلى اتفاق مع الإدارة، وفق بيان لنقابة «فيردي».
وتطالب النقابة بزيادة قدرها 2.80 يورو في الساعة إضافة إلى علاوات أخرى لمساعدة الموظفين على مواجهة التضخم الذي يسجل ارتفاعا حادا منذ العام الماضي.
ودعت «فيردي» إلى إضراب للنقل العام على مستوى البلاد اليوم، ما من شأنه أن يوقف خدمة الحافلات والترام وقطارات الأنفاق.
وشهدت ألمانيا موجة من الإضرابات في الأسابيع الماضية.

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