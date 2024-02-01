Friday, 02 February 2024 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((القُصّر)) نظّمت رحلة استكشافية للمشمولين برعايتها في جال الزور

2/1/2024 2:32:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر م.حمد البرجس، نظمت الهيئة رحلة استكشافية وترفيهية إلى منطقة جال الزور بمحافظة الجهراء شمال البلاد.
وقال البرجس ان الهيئة كثفت أنشطتها وبرامجها خلال إجازة منتصف العام وخصصت تلك الرحلة لشباب القصر والمشمولين بالرعاية للدخول في تجربة فريدة وتعزيز الثقة بالنفس من خلال شعور التحدي وكسر حاجز الخوف والاعتماد على النفس.
وأضاف ان الهيئة نظمت الفعالية بإشراف فريق من كوادرها حرصا منها على تحقيق الهدف منها وتنفيذ برنامج الفعالية بجميع محاوره وتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات للمشاركين، مشيرا إلى تنوع برنامج الرحلة ما بين أنشطة رياضية وبدنية مثل تسلق الهضبة واستكشاف البيئة المحيطة وذلك من اجل إكساب المشاركين مهارات التعايش مع الطبيعة في مختلف الظروف باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة.
وشهدت الرحلة التي تم تنظيمها للمرة الثانية خلال العامين الماضيين تفاعلا كبيرا من قبل القصر في اليوم الأول الذي تم تخصيصه للفتيات وكذلك في اليوم الثاني الذي شهد مشاركة كثيفة من قبل الشباب.

MENAFN01022024000130011022ID1107799424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث