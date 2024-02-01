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((ترجمة العلوم الصحية)) يصدر 3 كتيبات جديدة من سلسلة ((الثقافة الصحية للأطفال))

2/1/2024 2:32:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الأمين العام للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية د.مرزوق الغنيم إن للمركز العربي مكانته العلمية والبحثية التي تضاهي المراكز البحثية الكبرى في مجال الطب والعلوم الصحية ترجمة وتأليفا، بحثا ودراسة يستقطب لها ذوو الخبرة من الأساتذة والأطباء المتخصصين والمترجمين الأكفاء، وله في ذلك المجال باع طويل وخبرة تربو على 40 عاما منذ تأسيسه عام 1980، وعلى مدى هذه الفترة الزمنية الممتدة توالت إصدارات المركز في سلسلة المناهج الطبية ترجمة وتأليفا، وسلسلة المعاجم والأطالس المتخصصة، والمعجم المفسر للطب والعلوم الصحية، ومجلة تعريب الطب، وسلسلة الثقافة الصحية العامة. وأضاف د.مرزوق: وحرصا منه على تحديث خططه الرامية الى توسعة دائرة الثقافة الصحية لتشمل الكبار والصغار ارتأى المركز إصدار سلسلة ثقافية صحية للأطفال، وقد صدر منها 7 كتيبات من ذي قبل، ويواصل المركز إصدار كتيبات جديدة من هذه السلسلة، منطلقا من رؤيته أن تعريب العلوم الصحية وتيسير مؤلفاتها لا يقتصر على الكبار فقط، بل يمتد ليشمل أطفالنا الصغار الذين لهم حقوق علينا لا تقل عن حقوق الكبار في التثقيف الصحي اللازم لهم في حياتهم، وامتدادا لما سبق إصداره من هذه السلسلة أصدر المركز 3 كتيبات جديدة من سلسلة كتب «الثقافة الصحية للأطفال» تضمنت العناوين الآتية: الحواس الخمس، الحيوانات الأليفة والصحة، الجهاز الهضمي.
وأوضح د.مرزوق ان هذه العناوين الثلاثة تمثل - على الترتيب - الكتيبات الثامن والتاسع والعاشر من هذه السلسلة وهي كسابقتها تهتم موضوعاتها بحياة الطفل وبيئته وتتجه نحو تثقيفه ثقافة صحية بسيطة تتناسب ومرحلته العمرية، ولها سمات في الشكل والمضمون تُستوفى عند تأليفها، في صدارتها الجاذبية والتشويق واختيار خط النسخ الكبير وتشكيل الكلمات تشكيلا كاملا وصور مرسومة جميلة ومحتوى علمي بسيط.
وتابع: بلغت هذه السلسلة حتى الآن 10 كتيبات، وسيتوالى إصدار كتيبات أخرى من هذه السلسلة في موضوعات وعناوين جديدة، وذلك لما لاقته من استحسان وقبول واسع لدى كثير من الطلاب وأولياء الأمور في محافل كثيرة، ومنها معرض الكويت الدولي السادس والأربعين لسنة 2023.
وأهاب المركز في مقدمات هذه الكتيبات بالآباء والأمهات الى إعانة أبنائهم على الإفادة القصوى من المحتوى العلمي لهذه الكتيبات، ليحظوا بشخصيات متوازنة سعيدة، عمادها العقل السليم في الجسم السليم.

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