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الرئيس الصيني تسلّم أوراق اعتماد جاسم الناجم سفيراً مفوضاً وفوق العادة

2/1/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى الصين جاسم الناجم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ في مراسم أقيمت بقاعة الشعب الكبرى بحضور عدد كبير من المسؤولين الصينيين.
وذكرت سفارتنا لدى الصين في بيان تلقته «كونا» أن السفير الناجم نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس الصيني وتمنياته للعلاقات بين البلدين وشعبيهما الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار. وأضافت أن الرئيس الصيني نقل بدوره تحياته لصاحب السمو الأمير، مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية بين الكويت والصين في كافة المجالات.

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