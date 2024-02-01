الرئيس الصيني تسلّم أوراق اعتماد جاسم الناجم سفيراً مفوضاً وفوق العادة

(MENAFN
- Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى الصين جاسم الناجم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ في مراسم أقيمت بقاعة الشعب الكبرى بحضور عدد كبير من المسؤولين الصينيين.
وذكرت سفارتنا لدى الصين في بيان تلقته «كونا» أن السفير الناجم نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس الصيني وتمنياته للعلاقات بين البلدين وشعبيهما الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار. وأضافت أن الرئيس الصيني نقل بدوره تحياته لصاحب السمو الأمير، مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية بين الكويت والصين في كافة المجالات.
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