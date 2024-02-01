العتيبي: انطلاق المؤتمر الثالث للأكاديمية الإقليمية للأمراض الجلدية 9 فبراير في دبي

(MENAFN
- Al-Anbaa) يفتتح المؤتمر الثالث للاكاديمية الإقليمية للأمراض الجلدية والتناسلية فعالياته في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 9 إلى 10 فبراير.
وقال المنسق العام للمؤتمر الثالث للأكاديمية الإقليمية للأمراض الجلدية والتناسلية د.محمد العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» ان المؤتمر سيناقش خلال جلساته أهم المستجدات في مجال الأمراض الجلدية خاصة العلاجات البيولوجية لعلاج مرض الصدفية والاكزيما البنيوية والبهاق من خلال آخر الأبحاث والدراسات العلمية التي تتعلق بمرض الصدفية والإكزيما البنيوية والثعلبة وأيضا الأمراض التناسلية والمناعية.
وأضاف العتيبي أن البرنامج العلمي للمؤتمر يشتمل على العديد من المحاضرات العلمية، والندوات بالإضافة إلى ورش عمل تتعلق بالتجميل قبل وبعد المؤتمر بالتعاون مع مستشفى الأكاديمية الأمريكيــــــة للجراحـة التجميلية، وسيشارك فيه أكثر من 600 استشاري واخصائي، وسيتحدث خلاله عدد من الأطباء في الأمراض الجلدية إضافة إلى عدد من التخصصات الطبية المختلفة الأخرى، مثل تخصص الأمراض المناعية والروماتيزم والتجميل من داخل الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى متحدثين من الدول العربية لبنان ومصر ومن الدول الأوربية: ايطاليا وپولندا وكرواتيا بالإضافة إلى مشاركين من أميركا وبريطانيا والهند.
ودعا الأطباء في القطاعين الحكومي والقطاع الأهلي لحضور هذا المؤتمر العلمي لما له من أهمية في علم الأمراض الجلدية بشكل خاص والطب بشكل عام.
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