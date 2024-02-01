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العتيبي: انطلاق المؤتمر الثالث للأكاديمية الإقليمية للأمراض الجلدية 9 فبراير في دبي

2/1/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يفتتح المؤتمر الثالث للاكاديمية الإقليمية للأمراض الجلدية والتناسلية فعالياته في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 9 إلى 10 فبراير.
وقال المنسق العام للمؤتمر الثالث للأكاديمية الإقليمية للأمراض الجلدية والتناسلية د.محمد العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» ان المؤتمر سيناقش خلال جلساته أهم المستجدات في مجال الأمراض الجلدية خاصة العلاجات البيولوجية لعلاج مرض الصدفية والاكزيما البنيوية والبهاق من خلال آخر الأبحاث والدراسات العلمية التي تتعلق بمرض الصدفية والإكزيما البنيوية والثعلبة وأيضا الأمراض التناسلية والمناعية.
وأضاف العتيبي أن البرنامج العلمي للمؤتمر يشتمل على العديد من المحاضرات العلمية، والندوات بالإضافة إلى ورش عمل تتعلق بالتجميل قبل وبعد المؤتمر بالتعاون مع مستشفى الأكاديمية الأمريكيــــــة للجراحـة التجميلية، وسيشارك فيه أكثر من 600 استشاري واخصائي، وسيتحدث خلاله عدد من الأطباء في الأمراض الجلدية إضافة إلى عدد من التخصصات الطبية المختلفة الأخرى، مثل تخصص الأمراض المناعية والروماتيزم والتجميل من داخل الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى متحدثين من الدول العربية لبنان ومصر ومن الدول الأوربية: ايطاليا وپولندا وكرواتيا بالإضافة إلى مشاركين من أميركا وبريطانيا والهند.
ودعا الأطباء في القطاعين الحكومي والقطاع الأهلي لحضور هذا المؤتمر العلمي لما له من أهمية في علم الأمراض الجلدية بشكل خاص والطب بشكل عام.

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