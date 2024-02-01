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سفيرنا في مدريد: علاقات تاريخية بين الكويت وإسبانيا ونرغب في تعميقها وتعزيزها في مختلف المجالات

2/1/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد سفيرنا لدى إسبانيا خليفة الخرافي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكدا مواصلة العمل لتعميقها في مختلف المجالات لاسيما على الصعيدين الاستثماري والأكاديمي.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به السفير الخرافي لـ«كونا» بعد حضوره حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس للسلك الديبلوماسي المعتمد في إسبانيا بالقصر الملكي في مدريد.
وقال السفير الخرافي إنه شكر الملك الإسباني في حديث جانبي على هامش الحفل على حضوره للكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، كما نقل إليه تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وأضاف أنه شدد خلال اللقاء على العلاقات الثنائية التاريخية بين الكويت وإسبانيا، مشيرا إلى رغبة الكويت في تعميقها وتعزيزها في شتى المجالات، فيما هنأ العاهل الإسباني ومملكة إسبانيا بمناسبة العام الجديد.
وسلط السفير الخرافي الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به إسبانيا وإسهامها في حث الاتحاد الأوروبي على رفض الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وألقى الملك الإسباني كلمة في الحفل بدأها باستذكار الأحداث المأساوية التي يعيشها قطاع غزة وهزت ضمير الإنسانية.
ودعا الملك فيليبي السادس إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في أسرع وقت ممكن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، مشددا في هذا السياق على أن إسبانيا لطالما راهنت على حل الدولتين وسعت إلى تطبيقه.
وأضاف الملك الإسباني أن العالم يعيش سياقا دوليا معقدا، لافتا إلى مرور عامين تقريبا على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، فيما أكد دعم مدريد الكامل لكييف منذ اللحظة الأولى لهذا الهجوم.
وشدد على أن تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، داعيا إلى السعي لتحقيق سلام شامل ودائم في أوكرانيا وفي مناطق الصراع الأخرى في العالم.
وفي سياق آخر، اعتبر أن الرئاسة الخامسة لإسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي العام الماضي حققت «نجاحا كبيرا» و«تقدما» في قضايا مثل الهجرة واللجوء وتقنين الذكاء الاصطناعي، فيما راهنت إسبانيا خلاله على توسيع فضاء الاتحاد الأوروبي وجعله أكثر قوة واستدامة.
وأكد أن إسبانيا تريد في عام 2024 مواصلة العمل لجعل الأمم المتحدة أكثر استعدادا لمواجهة التحديات الجديدة والسعي لضمان الأمن والسلام في العالم.
ولفت إلى أن إسبانيا ملتزمة بمكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وترى أن ضحايا الإرهاب يجب أن يكون لهم مكان مركزي في سياسات الدول، مشيرا في هذا السياق إلى أن إسبانيا ستعمل لاستضافة مؤتمر دولي ضد آفة الإرهاب بعد الذي استضافته ولاية نيويورك الأميركية عام 2022.

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