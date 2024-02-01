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فريق الكويت للطائرات الورقية يشارك في مهرجان قطر 2024

2/1/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشارك فريق الكويت للطائرات الورقية بعشرات الطائرات الهوائية ضمن مهرجان قطر للطائرات الورقية 2024 الذي انطلق الأسبوع الماضي ويستمر حتى يوم غد السبت في ميناء الدوحة القديم بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال رئيس الفريق عمر بوحمد، في تصريح لـ «كونا»، إن الطائرات الورقية التي تم إطلاقها تتسم بطابع الوطنية والهوية الكويتية من خلال عرض ألوان علم الكويت وعلم ما قبل الاستقلال اضافة الى طائرة صممت بطريقة تدمج التراث الشعبي الكويتي القديم بالحديث.
وعن الطائرات المشاركة في الاحتفال، ذكر بوحمد أن أشكال الطائرات مستوحاة من البيئة الكويتية والتراث الشعبي الكويتي مثل «الطنطل» و«بواق العيش» و«السعلو»، لافتا إلى ان 22 دولة مشاركة في هذا المهرجان.
وأضاف ان الطائرات الهوائية من تصميم وتنفيذ الفريق، مشيرا إلى انه تصنيعها يتم عبر مراحل من خلال صنع نموذج مصغر تجريبي للتأكد من سلامة الطائرة تليها مرحلة انتاج وتنفيذ المخطط النهائي عبر برنامج إلكتروني خاص يراعى من خلاله جودة ومتانة الطائرة وتحملها للتغيرات الجوية والرياح.

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