Friday, 02 February 2024 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير عام ((كونا)) بحثت مع سفير بلغاريا تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

2/1/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحثت المدير العـــام لـ«كونا» د.فاطمة السالم مع سفير جمهورية بلغاريا لدى البلاد ديميتار ديميتروف سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال د.السالم السفير ديميتروف، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا الإعلامية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت د.السالم خلال اللقاء أهمية التعاون الإعلامي بين البلدين، لاسيما على مستوى المؤسسات الإعلامية الرسمية ومنها وكالتا أنباء البلدين بما يمد جسور التواصل بين الدولتين والشعبين الصديقين.
ولفتت إلى حرص وكالة «كونا» على دفع مجالات التعاون الإعلامية المختلفة قدما والارتقاء بها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يساهم في أدائها رسالتها الإعلامية وبما يخدم سياسة الكويت الخارجية. من جانبه، قال السفير ديميتروف إن العلاقات بين البلدين الصديقين قديمة ووثيقة على المستويين الرسمي والشعبي «ونعتز بها ونتطلع إلى تطوير التعاون بين وكالتي أنباء البلدين».
وشدد السفير ديميتروف على أهمية العلاقات الديبلوماسية والثقافية التي تعود إلى عقود طويلة بين البلدين الصديقين.

MENAFN01022024000130011022ID1107799418

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث