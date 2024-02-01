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نائب وزير الخارجية بحث مع سفيري ألمانيا واليمن القضايا محل الاهتمام المشترك

2/1/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الكويت هانس كريستيان فرايهير فون رايبنتس.
وتم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.
كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير الجمهورية اليمنية الشقيقة لدى الكويت علي منصور بن سفاع.
هذا، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل توطيدها في المجالات كافة إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

MENAFN01022024000130011022ID1107799417

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