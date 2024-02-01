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وزير الدفاع تفقّد مركز عمليات القوة البرية: تحقيق أقصى درجات الاستفادة من التدريبات والتمارين المشتركة

2/1/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بزيارة إلى مركز عمليات القوة البرية.
وشدد الشيخ فهد اليوسف على ضرورة بذل قصارى الجهد ومواصلة تطوير آلية العمل في المركز.
كما أكد ضرورة تحقيق أقصى درجات الاستفادة من التدريبات والتمارين المشتركة.

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