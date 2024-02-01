وزير الدفاع تفقّد مركز عمليات القوة البرية: تحقيق أقصى درجات الاستفادة من التدريبات والتمارين المشتركة

وزير الدفاع تفقّد مركز عمليات القوة البرية: تحقيق أقصى درجات الاستفادة من التدريبات والتمارين المشتركة
التاريخ
2/1/2024 2:32:21 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بزيارة إلى مركز عمليات القوة البرية.
وشدد الشيخ فهد اليوسف على ضرورة بذل قصارى الجهد ومواصلة تطوير آلية العمل في المركز.
كما أكد ضرورة تحقيق أقصى درجات الاستفادة من التدريبات والتمارين المشتركة.
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