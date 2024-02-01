((التجارة)) تغلق 7 محلات لبيعها سلعاً مقلّدة
التاريخ
2/1/2024 2:32:20 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة بضبط 7 محلات في محافظة حولي لقيامها بعرض وبيع حقائب وملابس وأحذية وإكسسوارات تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية، حيث تم تحرير محاضر ضبط والتحفظ على المضبوطات وإغلاق المحلات، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
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