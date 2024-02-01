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((التجارة)) تغلق 7 محلات لبيعها سلعاً مقلّدة

2/1/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة بضبط 7 محلات في محافظة حولي لقيامها بعرض وبيع حقائب وملابس وأحذية وإكسسوارات تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية، حيث تم تحرير محاضر ضبط والتحفظ على المضبوطات وإغلاق المحلات، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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