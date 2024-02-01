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الحجيلان: تشكيل مجلس ((الحركة الشعبية))

2/1/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
أعلنت الحركة الشعبية الوطنية الانتهاء من التشكيل الجديد لمجلس إدارتها.
وقال رئيس مجلس إدارة الحركة سعود الحجيلان أن المجلس الجديد يتكون من نخب سياسية وثقافية وعلمية، وأكثرها أسماء لامعة لها باع طويل في ميدان العمل السياسي، ما من شأنه العمل بروح واحدة من أجل تحقيق الغايات والأهداف. والجدير بالذكر أن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في الحركة يتضمن كلا من سعود الحجيلان رئيسا، وأسامة يوسف الطاحوس بمنصب الأمين العام، وناصر الكندري رئيسا للمكتب السياسي، وعضوية المكتب السياسي لكل من: المحامي بدر حسين المطيري وفاطمة عايد الرشيدي وخالد عبدالله الطاحوس وعبدالله علي النصار، ود.ابراهيم دشتي، وعبداللطيف الجويسري وعلي ثنيان الأذينة، والمحامي يوسف الغبيشان، ومنصور ناصر المطيري، وعبدالعزيز الدخنان.
كما ضم التشكيل الجديد في منصب رئيس المكتب الإعلامي خالد القفيدي، وفهد أحمد البطحاني في منصب رئيس المكتب النقابي، ود.غانم الحجيلان رئيسا للمكتب الصحي، واحمد نصار الشريعان في منصب المستشار العام.

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