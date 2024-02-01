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ضبط 98 مخالفاً يعملون في توصيل الطلبات دون ترخيص خلال أقل من 24 ساعة

2/1/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلن مصدر مسؤول في اللجنة الثلاثية التي ترأسها الهيئة العامة للقوى العاملة عن تكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفين من العمالة، لاسيما في قطاع توصيل الطلبات الغذائية والاستهلاكية.
وقال المصدر انه تم تشكيل فرق بالتعاون مع مباحث شؤون الإقامة والبلدية وهيئة الغذاء إلى جانب فريق «القوى العاملة» لضبط المخالفين في كل مناطق البلاد، لاسيما مناطق التمركز المخصصة للأسواق والمطاعم. وكشف عن ضبط 98 مخالفا لقانون العمل ممن يعملون في مجال توصيل الطلبات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبين أن الحملات مستمرة لضبط المخالفين للشروط المحددة للعمل في هذا القطاع، ومن أهمها إذن عمل تابع لإحدى شركات التوصيل وترخيص صحي وسيارة مخصصة لنقل المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من بنود أعلن عنها سابقا.

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