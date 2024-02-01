العتل: مؤتمر التحكيم الهندسي 28 أبريل

مستمرون في مبادرة تدريب مهندسي «الأوقاف» وتقرير عن مستجداتها قريباً أمام الوزير

أعلن رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل موافقة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب على رعاية وحضور افتتاح مؤتمر التحكيم الهندسي المقبل بمركز الشيخ جابر الأحمد، لافتا إلى تأجيل المؤتمر إلى 28 أبريل.وقال العتل في تصريح له بعد لقائه الغريب: سعدنا بتجاوب الوزير وموافقته على استمرار رعاية وزير العدل لمؤتمر التحكيم الهندسي والذي أنهينا الاستعدادات لعقده في فبراير الجاري وأجل نظرا لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ومن ثم فترة الحداد وإعادة تشكيل الحكومة، مضيفا أن استمرار الرعاية وموافقة الوزير تمثل خطوة مميزة من جانب الحكومة لدعم العمل التطوعي وتطوير أنظمة التحكيم في البلاد.وذكر أنه تم بحث مشاركة المسؤولين والمتخصصين في وزارة العدل بالمؤتمر ووضع مقترحاتهم وتوصياتهم وأوراق عملهم لمناقشتها، مشيرا إلى أن المؤتمر يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية التي أعلن عنها مركز التحكيم الهندسي بالجمعية في وقت سابق وستكون مخصصة لتأهيل محكمين معتمدين في الشأن الهندسي.وأشار إلى استمرار استعداد الجمعية للتعاون مع وزارة الأوقاف وإطلاق أكاديمية التدريب معهم، وقطعنا شوطا في هذا المجال وسنعد التقرير المطلوب لاطلاع الوزير على حيثيات العمل التدريبي مع «الأوقاف» ونثمن تجاوبه ورغبته في الاطلاع على مشاريع الجمعية مع وزارتي العدل والأوقاف.ولفت إلى لقائه وكيل وزارة العدل هشام القلاف وموافقته على المشاركة في المؤتمر من خلال الجهات المعنية في التحكيم بالوزارة، ونأمل في مشاركة أوسع من قبل قيادات الوزارة إلى جانب القيادات الحكومية والأكاديمية التي ستتحدث في المؤتمر للارتقاء بالتحكيم الهندسي في البلاد.