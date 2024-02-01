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الزعبي لـ ((الأنباء)): تطبيق مبدأ الحوكمة والشفافية وعدم تعارض المصالح في ((العلوم الاجتماعية))

2/1/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
أوضح القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.علي الزعبي ان عمادة الكلية ستسعى الى تحقيق أهداف عامة تعود على جامعة الكويت بالفائدة من جهة وأهداف خاصة تعود لكلية العلوم الاجتماعية من جهة أخرى.
وأفاد الزعبي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، بأن ابرز الأهداف التي تسعى الكلية لتحقيقها والتي تخص الاستراتيجية الخاصة بجامعة الكويت هو تطبيق مبدأ الحوكمة ومبدأ الشفافية وكذلك عدم تعارض المصالح على المستوى الإداري والاكاديمي، بالإضافة الى العمل بجد واجتهاد من خلال التعاون والتعاضد مع الأقسام العلمية لخلق البيئة المناسبة والجيدة التي ستساعد الزملاء والزميلات من أعضاء هيئة التدريس او الهيئة المساندة او الموظفين، وكذلك ابناؤنا الطلبة والطالبات، في انجاز الاعمال بشكل جيد وسليم بما يدفع الى تحقيق المزيد من الإنجازات والابداعات التي نأمل ان نراها على ارض الواقع في المرحلة المقبلة.
وفيما يخص استكمال الجداول الدراسية، قال الزعبي ننبه ابناءنا الطلبة والطالبات انه تم وضع فورمة في مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام وتويتر عن طريق مكتب التوجيه والإرشاد بكلية العلوم الاجتماعية يمكن للطلبة الدخول على تلك الفورمة وتسجيل المواد التي يرغبون بالتسجيل بها.

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