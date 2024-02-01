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((نماء الخيرية)) تقدم مساعدات إغاثية للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش

2/1/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لليوم الثاني على التوالي، قدمت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي حزمة جديدة من المساعدات المعيشية للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش، في إطار تدخلاتها الإنسانية المتواصلة لصالح اللاجئين منذ بداية الأزمة واضطرارهم للفرار من بلادهم واللجوء إلى بنغلاديش.
وقالت «نماء» إن فريقها، المتواجد في بنغلاديش برئاسة مدير إدارة الإغاثة خالد الشامري ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وليد الكندري، قام بتوزيع 1500 بطانية، وتوزيع كسوة على أكثر من 6 آلاف شخص على اللاجئين في منطقة كوكس بازار، حيث يواصل الفريق الإنساني الموجود في بنغلاديش توزيع الكسوة الشتوية والاحتياجات الأساسية للمخيمات على اللاجئين الروهينغيا بشراكة مع «كاف» الإنسانية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي في وقت تزداد فيه معاناة مسلمي الروهينغيا بسبب الحرائق الأخيرة في مخيماتهم.
وأضاف الشامري: لا يزال ما يقرب من مليون شخص من الروهينغيا يعيشون في أوضاع مكتظة للغاية وخطيرة في بعض الأحيان في هذه المخيمات الواقعة في جنوب بنغلاديش، معظمهم بعد فرارهم من العنف في ميانمار منذ ما يقرب من 6 سنوات.

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