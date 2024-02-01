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((عطاء للعمل الإنساني)) تطلق حملة لعلاج مرضى العيون

2/1/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير عام جمعية عطاء المحامي عمر الشقراء ان ملف علاج المرضى يشكل إحدى أولويات الجمعية التي تسعى الى تنظيم المخيمات الطبية في الدول الفقيرة والتي من خلالها يتم إجراء العمليات الجراحية لمرضى العيون.
وأوضح الشقراء أن تكلفة العملية الجراحية 40 دينارا ويتم تجهيز المخيمات الطبية بكل الاحتياجات من الأطباء والممرضين والصيادلة وفنيي المختبرات ويتم من خلالها إجراء الفحوصات الطبية وتوزيع النظارات الطبية وتقديم الاستشارات. وتابع: تتم إقامة المخيمات الطبية لعلاج مرضى العيون بالتعاون مع شركائنا في الخارج من الجمعيات المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية ونحرص على المشاركة في هذه المخيمات ونقل المشاهد للمحسنين وذلك عبر حسابات الجمعية بمنصات التواصل الاجتماعي.
وحث أهل الخير على دعم هذا المشروع الإنساني الذي يساهم بشكل فاعل في علاج مرضى العيون وإدخال السعادة عليهم وعلى ذويهم وعودتهم الى ميدان العمل والعطاء بعد سنوات طويلة قضوها في ظلام دامس بسبب عدم توافر 40 دينارا ثمن العملية الجراحية. لدعم المشروع الاتصال على 1890900.

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