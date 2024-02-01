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((زكاة الأندلس)): بناء 65 مسجداً خلال 2023

2/1/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم مدير «زكاة الأندلس» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية زيد الهاملي بالشكر الجزيل للمحسنين من أهل الكويت والذين بتوفيق من الله جل وعلا ثم بدعمهم حققت «زكاة الأندلس» العديد من الإنجازات المباركة خلال 2023 منها بناء 65 مسجدا في العديد من الدول المستفيدة.
وقال الهاملي: تتفاوت قيمة المسجد تبعا للدولة التي سيتم التنفيذ بها وكذلك المساحة، ونحرص على الزيارات الميدانية للدول المستفيدة للتعرف عن كثب على المنطقة التي سيقام بها المسجد، وعدد السكان وحاجتهم الفعلية للمسجد، ونتابع مراحل التشييد خطوة بخطوة ونرسل للمتبرع تقريرا مميزا للمسجد. وأوضح أن «النجاة الخيرية» تختار لمساجدها أئمة من خريجي الأزهر الشريف وكليات الشريعة بدول الخليج، ونحرص على أن تكون مساجدنا منارات دعوية وتوعوية وثقافية، فنقيم في المساجد الأنشطة الدعوية والتربوية المتعددة، إلى جانب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وولائم إفطار الصائم، وتنفيذ وتوزيع لحوم الأضاحي وغيرها من الفعاليات الرائدة التي تسهم في تنمية ثقافة المسلمين الدينية في هذه الدول المستفيدة.

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