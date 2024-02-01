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((الوقف الإنساني)): نستهدف الوصول للمليونية الخامسة من ((إفطار الصائم))

2/1/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية أنها تستهدف الوصول إلى المليونية الخامسة من توزيع وجبات إفطار صائم بنهاية شهر رمضان 2024، في سورية واليمن وبنغلاديش ومدغشقر، بعد أن حققت هدفها خلال رمضان من الأعوام السابقة بتوزيع 3 ملايين وجبة إفطار على الصائمين في عدة دول.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبدالجليل في تصريح صحافي إن «الوقف الإنساني» أطلقت مشروع إفطار الصائم لإعانة المحتاجين في شهر الخير، وفتح أبواب الأجر أمام المحسنين ليفوزوا بأجور الصائمين، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا»، موضحا أن مشروع إفطار الصائم لدى الجمعية يأتي في إطار المشروعات ذات المساهمات منخفضة التكلفة حيث تبلغ قيمة الوجبة 200 فلس لليوم و6 دنانير للشهر.
ولفت إلى أن مشروع إفطار الصائم يستهدف دعم ومساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة بالوجبات في ظل تزايد حالات الجوع وسوء التغذية في مناطق التنفيذ، داعيا أهل الخير إلى مواصلة تبرعاتهم للمشروع وغيره من المشروعات الإنسانية التي تطلقها الجمعية، لكسب الثواب ومضاعفة الأجور في شهر الخير، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صدقاتهم وزكواتهم وأن يجعلها في موازين حسناتهم.
وتواصل الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية استراتيجية المشروعات المليونية، وقامت خلال السنوات الماضية بتوزيع عشرات الملايين من أرغفة الخبز في الشمال السوري، بالإضافة إلى 7 ملايين وجبة إطعام لطلبة المدارس القرآنية والجامعات في أفريقيا وآسيا.

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