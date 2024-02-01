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((همـس الخطـوات)) مجموعة رشا الضامن القصصية.. مرآة حياة

2/1/2024 2:32:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يوسف غانم
«همس الخطوات».. عنوان لا يخلو من التشويق والتساؤل: وهل تهمس الخطوات؟
نعم تهمس وتبوح عبر قصص خيالية وربما حقيقية، وهذا ما قدمته د.رشا الضامن خلال مجموعتها القصصية الصادرة عن دار قرطاس للنشر والتوزيع في الكويت 2023، والتي استخدمت فيها لغة سهلة وعبارات مختارة بدقة ومن الواقع بعيدا المصطلحات الصعبة أو الغريبة.
وقد اشتملت المجموعة على إحدى عشرة قصة جاءت بصياغة رائعة وأسلوب قصصي مميز وجذاب سواء من جانب التشويق أو اختيار الكلمات والجمل المعبرة عن تجسيد الشخصيات في كل قصة، وبما يجعلنا نتابع الأحداث وفق سيناريو لمرآة حياة يجعلنا نغوص معها، ونشعر أننا جزءا من أحداثها، رغم أن الضامن تؤكد في المقدمة أن «القصص.. حقيقة.. من وحي الخيال وأي تشابه مع شخصيات حقيقية في الواقع هو محض صدفة!».
وتقول في الإهداء: «نحلق بأحلامنا إلى أقصى مدى حتى نراها تزدهر كل يوم.. إلى حنان البدر وبيت السدرة.. عالمي الجميل».
وتبدأ بنا د.رشا الضامن الرحلة في قطار مجموعتها بـ «لقاء بطعم الوداع» من محل الحلاق نظير وشقيقيه شمس وكوثر ملتقى التسامر وتبادل الأحاديث بين الزبائن والأشقاء مع شرب شاي «الكرك» وحكاية عصام وشقيقه عبدالرحمن وزوجته دلال وابنتهما روان وأحداث موقف السيارة وقلب الحقائق وابتعاد دلال عن عمها وسفر العائلة إلى دبي، والاختباء خلف السيارة والشعور بخيبة الأمل حتى تخرج روان طبيبة ومشهد حفل تخرجها.
وفي «كعب عالي» حيث تضع الموظفة الجديدة في قسم السكرتارية فردة الحذاء على الرصيف بجانب سيارتها في مواقف السيارات وهي تنظر إليها على أنها لوحة فنية رسمت خطوطها بدقة لتعبر عن أحاسيس مختلطة، جنون، حب، أنوثة، اندفاع، وربما طيش وجرأة أو غضب، ورغبتها أن تطول لحظاتها مع الشاب فارس ذي الابتسامة المشرقة والعينين الساحرتين في ممر الوزارة القصير وأمنيتها أن يكون فارس أحلامها وواقعا تعيشه وتتمناه، وشعورها بالمسؤولية تجاه كل ما يخصه حتى النزول إلى موقف السيارات مع أغنية للفنانة الجميلة نوال.
أما «أسنان سالم» فتروي مشاعر رجل بعد التقاعد وما تنقله المرآة من علامات التقدم في السن، وجفاء زوجته سلوى بعد مودة وحب وتغير المشاعر، والحجر الصحي وتعاطف الأبناء وقرار العودة إلى الحياة والخروج من بين جدران المنزل التي تكتم أنفاسه وقرار التطوع في الصفوف الأمامية.. واندهاش الزوجة بابتسامة زوجها وأسنانه البيضاء.
والرابعة «طنين» منذ الوصول أرض الكويت ثم البيت واستقبال خالد ومي حتى الذهاب إلى الطبيب واستمرار الشعور بعدم القدرة على السمع وإحساس بأن كل صوت يبدو مكتوما مصمتا، وصولا إلى اكتشاف عالم مختلف من الأصوات التي لم يألفها والتي يستشف من خلالها ثنايا جديدة ومعاني خفية في تردداتها وإيقاع قطرات المطر عند لقائها بالأرض.
وبـ «خطوات راقصة» كانت تقطع الممر ذهابا وإيابا.. خطواتها راقصة.. كان فستانها القصير يشاركها بهجة الرقص، ملامحها تذكر بفتيات السبعينيات ووجود هاتفها الجوال لا يتماشى مع الحقبة التي جاءت منها لتستقر بيننا!
ومع توقيت كوب القهوة والوقوف وراءها في الطابور واستنشاق رائحة الهواء الذي ينقل بنسماته عبق عطرها الآسر، وشاشة هاتفها ونعومة يديها وصوتها العذب لأكرر طلبها وتذوق اختيارها لنوع القهوة.. ثم الاختفاء بين جموع المراجعين.
أما «سجادة عم جودة» فخلالها نرى أن الجميع يثني على العم جودة، مع الاستمتاع بقهوته وحكاياته المثيرة وحديثه الجميل الذي يلفت الانتباه والنصيحة بنسج الأحلام بروية وهدوء وتذكر زخارف الحياة وتعرجاتها والتكيف معها، والعمل بها بهدوء لصنع سجادة خيوطها إنجازاتنا ورسوماتها أحلامنا التي كانت يوما ما صورا وضربا من الخيال يراودنا.
ونجد «راسبوتين الكويت» ومهمة استلام الأدوية من المصحة النفسية والإحساس بالمسؤولية، مع الشعور بمن يتابعها بنظراته، هي أوهام فرضها الارتياب من طبيعة المكان.
وكيف صاح قائلا: على الرغم من أني المجنون الوحيد في العائلة كما تقول أمي، التي أصدقها دائما، إلا أني أود أن أقول لك أمرا..
وفي«همس الخطوات» هناك استعداد لخوض تجربة مخيفة، والاهتمام بالأمور الغريبة وسماع تغريد الطيور والتمييز بين أنواعها، وترتيب الثلاجة والمطبخ، والساحة الترابية ولعب الكرة وصوت عبدالباسط وهدير محرك الدراجة النارية المتقطع وانتهاء المشاجرة والسيطرة على الموقف.
وفي النهاية «استلقيت على الأريكة القريبة من النافذة، أغمضت عيني علني أسترق السمع من جديد لهمس الخطوات وأصحابها.. ضيوف خيالاتي!»
وعندما يدخل «أبوبدر» الستيني أبيض البشرة حليق الذقن والشارب السوق المركزي يرتبك العاملون وينتفض الموظفون وتطلق الصيحات المعتادة بتنسيق البضائع، والتأكد من وضع ملصقات الأسعار عليها وعلى الأرفف وتذمره من نوعية الموز، وثمار البصل والتفاح الأميركي ووقوفه عند أكياس البهارات وحمسة البزاليا والكاري والفلفل الأحمر، واصطياده أحد رواد السوق من دون غترة. والحكايات وفض المشاجرات.. ليرحل بوبدر وقد افتقدته كل وجوه الزبائن والعاملين رجال ونساء وأطفال، حتى أسراب الحمام التي وضع لها أطباق الحبوب والماء افتقدته هي الأخرى.
بقي كرسيه وحيدا يفتقد صاحبه، افتقدنا صيحاته ونصائحه.
غادرنا وبقيت ابتسامته تلف السوق.
وفي «رهان أمل» تنظر أمل بقلق إلى سماع أخبار وليد بعد أن تناقلت وسائل الإعلام تفشي وباء كورونا في كندا، فعاشت أمل مع وليد رغم المسافات التي تفصل بينهما، وكان رهانا على نجاحها ووقوفها في حياتها على أرض متزنة طوال السنوات الماضية، وأغدقت عليه حبا وحنانا رغم أنها رزقت بثلاثة فتيان قبل ولادته، فكانت تقدم له الحلول وتلتمس له الاعذار في حال إخفاقه، فلم يعرف الصلابة ومواقف الرجولة وحسن التدبير، وفي النهاية يسحق آمالها ويحطم آخر حصونها بعد موقفه الضعيف.
وفي قصتها الأخيرة ضمن المجموعة «نمى إلى علمي».. قلبت الأوراق.. عبثت بقلمي، أعددت فنجانا من القهوة، وجلست في مكتبي من دون جدوى، ضاعت الدقائق من وقتي، لم أستطع أن أكتب كلمة واحدة.
وفي المصعد الزجاجي يظهر الرجل ذو اللحية البيضاء، مع همس بين فتاتين إحداهما تريد حبا صعبا ورجلا صلبا تفوز بقلبه وحدها يهملها ويقسو عليها، وبعده شاب ثلاثيني على موعد مع شرب القهوة بابتسامة خجولة وعينين تنضحان بالوجد.
وفي المصعد تعيش قصصا واقعية خلال دقائق، لازمة لإنهاء المجموعة القصصية!

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