((القوى العاملة)) تطلق خدمة ((إذن العمل المؤقت)) عبر ((أسهل))

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة انه استمرارا لتطوير سوق العمل وتلبية لاحتياجاته، وتسهيلا على أصحاب الأعمال، واستثمارا للأيدي العاملة المتواجدة في الكويت بما يسهم في معالجة اختلالات التركيبة السكانية، أطلقت خدمة «إذن العمل المؤقت ولبعض الوقت» عبر منصة «أسهل» ويستثنى من شروط إذن العمل بعض الوقت ورسومه المواطن العامل في القطاعين الخاص والحكومي.
وحددت الهيئة شروط الحصول على إذن العمل بعض الوقت كالآتي:
٭ موافقة صاحب العمل.
٭ ألا تتعدى ساعات العمل 4 ساعات باستثناء قطاع المقاولات.
٭ دفع رسوم إذن العمل بعض الوقت:
٭ شهر: 5 دنانير.
٭ 3 أشهر: 10 دنانير.
٭ 6 أشهر: 20 دينارا.
٭ سنة: 30 دينارا.
ودعما للعمالة الوطنية، تتاح خدمة إذن العمل بعض الوقت من دون شروط، ويتم التسجيل بموافقة صاحب العمل الأصلي مراعاة لأحكام القانون في شأن الحماية من الممارسات التي تضر بالمنافسة.
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