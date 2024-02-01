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((القوى العاملة)) تطلق خدمة ((إذن العمل المؤقت)) عبر ((أسهل))

2/1/2024 2:32:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة انه استمرارا لتطوير سوق العمل وتلبية لاحتياجاته، وتسهيلا على أصحاب الأعمال، واستثمارا للأيدي العاملة المتواجدة في الكويت بما يسهم في معالجة اختلالات التركيبة السكانية، أطلقت خدمة «إذن العمل المؤقت ولبعض الوقت» عبر منصة «أسهل» ويستثنى من شروط إذن العمل بعض الوقت ورسومه المواطن العامل في القطاعين الخاص والحكومي.
وحددت الهيئة شروط الحصول على إذن العمل بعض الوقت كالآتي:
٭ موافقة صاحب العمل.
٭ ألا تتعدى ساعات العمل 4 ساعات باستثناء قطاع المقاولات.
٭ دفع رسوم إذن العمل بعض الوقت:
٭ شهر: 5 دنانير.
٭ 3 أشهر: 10 دنانير.
٭ 6 أشهر: 20 دينارا.
٭ سنة: 30 دينارا.
ودعما للعمالة الوطنية، تتاح خدمة إذن العمل بعض الوقت من دون شروط، ويتم التسجيل بموافقة صاحب العمل الأصلي مراعاة لأحكام القانون في شأن الحماية من الممارسات التي تضر بالمنافسة.

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