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((ذوي الإعاقة)): صرف مكافآت الأعمال الممتازة قبل رمضان

2/1/2024 2:32:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عن أن قطاع شؤون الموظفين وزع «اسم المستخدم» على مسؤولي الهيئة لتسهيل الدخول على النظام الآلي وإتمام إجراء التقييم السنوي لجميع العاملين في الهيئة بكل الإدارات. وبين المصدر أن التقييم يتم آليا ووفقا للأنظمة المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية. وتوقع المصدر أن يتم الانتهاء من إجراءات التقييم وصرف الأعمال الممتازة قبل بداية شهر رمضان.

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