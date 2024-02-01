((ذوي الإعاقة)): صرف مكافآت الأعمال الممتازة قبل رمضان

((ذوي الإعاقة)): صرف مكافآت الأعمال الممتازة قبل رمضان
التاريخ
2/1/2024 2:32:19 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عن أن قطاع شؤون الموظفين وزع «اسم المستخدم» على مسؤولي الهيئة لتسهيل الدخول على النظام الآلي وإتمام إجراء التقييم السنوي لجميع العاملين في الهيئة بكل الإدارات. وبين المصدر أن التقييم يتم آليا ووفقا للأنظمة المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية. وتوقع المصدر أن يتم الانتهاء من إجراءات التقييم وصرف الأعمال الممتازة قبل بداية شهر رمضان.
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