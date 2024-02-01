التعميم على البنوك لصرف رواتب العسكريين المقيمين بصورة غير قانونية في ((الدفاع))

لحاملي البطاقات الصادرة من الجهاز المركزي والمنتهية ولمدة

3 أشهر

أحمد خميس

دعا رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة محافظ البنك المركزي باسل الهارون الى التوجيه بالتعميم على جميع البنوك بالسماح بصرف رواتب العسكريين حاملي البطاقات الصادرة من خلال الجهاز المركزي والمنتهية سواء كانت بطاقة مراجعة او بطاقة ضمان صحي، وذلك خلال مدة 3 أشهر فقط لحين الانتهاء من استكمال تسجيل اجراءات تسليم البطاقات.

وجاء في كتاب رئيس الجهاز المركزي الى محافظ البنك المركزي: انه وإلحاقا لكتاب سابق في مايو الماضي بشأن العسكريين المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية والمنتسبين للعمل لدى وزارة الدفاع والتي انتهت بطاقات المراجعة الخاصة بهم دون قيامهم باستكمال اجراءات تجديدها لدى الجهاز المركزي، نفيدكم بأنه بناء على تنسيق الجهاز مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة بشأن منتسبي وزارة الدفاع من العسكريين المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، فإننا نرجو التفضل بالتعميم على البنوك لصرف رواتب هؤلاء العسكريين.