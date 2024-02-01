((التأمينات)): الانتهاء من تحويل ((مبالغ الفروقات)) للمعاشات التقاعدية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالهادي العجمي
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها أتمت تحويل مبالغ فروقات الزيادة لبنوك المستفيدين من القانون رقم 121 لسنة 2023 بشأن رفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
كما أعلنت المؤسسة أنه سيتم الصرف المبكر للمعاشات التقاعدية والأنصبة لشهر فبراير، ليكون يوم الأربعاء 7 الجاري، وذلك نظرا للإجازة الرسمية يوم الخميس بمناسبة الإسراء والمعراج.
MENAFN01022024000130011022ID1107799402
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.