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مشاورات لإعادة ترتيب جدول الأولويات

2/1/2024 2:32:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - فرحان الشمري
تحظى جلسة مجلس الأمة العادية، المقرر عقدها الثلاثاء المقبل بناء على دعوة رئيس المجلس أحمد السعدون، بأهمية الجانبين النيابي والحكومي نظرا لما يحتويه جدول الأعمال من قضايا بعضها محل خلاف وغيرها لم يتم الاتفاق عليها وأخرى تتحفظ الحكومة على تفاصيلها.
ويحتوي جدول أعمال الجلسة، على تقارير اللجان بشأن بعض القوانين منها، إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، والمداولة الثانية لمشروع قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة، وتعديل قانون التأمينات فيما يتعلق بالقرض الحسن، وكذلك زيادة علاوة غلاء المعيشة وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وتنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم. كما يتضمن الجدول
5 تقارير بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإقامة الأجانب وقانون المرور وزيادة العلاوة الاجتماعية وتعديل قانون الجزاء، وبند انتخاب أعضاء جدد لشغل مناصب شاغرة للجان المالية والمرافق العامة والمرأة والأسرة وبيئة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحقيق في محاور استجواب وزيرة الأشغال بعد توزير النائب داود معرفي.
واشتمل الجدول على طلب تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات. مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» بأن عملية الوفاق واردة خصوصا بعد إعلان الحكومة عن أولوياتها والتركيز على برنامج العمل الذي من المقرر ان يحتوي على العديد من القضايا مع التركيز على الشأن الاقتصادي، بحيث تكون هناك عملية مقاربة بين ما يعرض وما تمت المطالبة به كنقطة بداية للوصول إلى مساحة مشتركة يتم العمل على أساسها لتحقيق مصلحة الطرفين. وشددت المصادر على ان المشاورات لاتزال جارية للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى إعادة ترتيب جدول الألويات بما يتوافق وتحقيق المصلحة العامة.

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