عبدالهادي آخر صفقات اليرموك ((الشتوية))

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
اختتم الجهاز الإداري لفريق الكرة بنادي اليرموك تعاقداته الشتوية بضم لاعب نادي النصر والفحيحيل السابق المهاجم محمد عبدالهادي (24 عاما)، حتى نهاية الموسم. من جانبه، أبدى محمد عبدالهادي سعادته بانضمامه إلى نادي اليرموك. وقال: «كل الشكر على الثقة الغالية التي منحني إياها الجهازان الإداري والفني بالنادي، وسأحرص على تقديم أفضل ما لدي مع الفريق، لتحقيق الأهداف المنشودة».
وذكر أنه سيحرص على تقديم أفضل ما لديه ليكون عنصرا مؤثرا إيجابا مع «أبناء مشرف»، مضيفا ان النصف الثاني من الموسم الكروي دائما ما يكون حاسما، وعليه تكون المنافسة في أعلى مراحلها، وبتعاون الجميع آمل أن أساهم بالقدر الكافي الذي يسهم في تقديم الفريق بأفضل صورة ممكنة.
MENAFN01022024000130011022ID1107799400
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.