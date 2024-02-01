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عبدالهادي آخر صفقات اليرموك ((الشتوية))

2/1/2024 2:32:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
اختتم الجهاز الإداري لفريق الكرة بنادي اليرموك تعاقداته الشتوية بضم لاعب نادي النصر والفحيحيل السابق المهاجم محمد عبدالهادي (24 عاما)، حتى نهاية الموسم. من جانبه، أبدى محمد عبدالهادي سعادته بانضمامه إلى نادي اليرموك. وقال: «كل الشكر على الثقة الغالية التي منحني إياها الجهازان الإداري والفني بالنادي، وسأحرص على تقديم أفضل ما لدي مع الفريق، لتحقيق الأهداف المنشودة».
وذكر أنه سيحرص على تقديم أفضل ما لديه ليكون عنصرا مؤثرا إيجابا مع «أبناء مشرف»، مضيفا ان النصف الثاني من الموسم الكروي دائما ما يكون حاسما، وعليه تكون المنافسة في أعلى مراحلها، وبتعاون الجميع آمل أن أساهم بالقدر الكافي الذي يسهم في تقديم الفريق بأفضل صورة ممكنة.

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